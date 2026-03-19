Hospitalizan de emergencia al actor Chuck Norris en Hawái. Esto es lo que se sabe

El mundo del cine tiene su atención puesta en la salud del actor estadounidense Chuck Norris. Según el medio TMZ, el hombre de 86 años tuvo que ser llevado de urgencias a un hospital en Hawái.

El medio reportó que Norris se encontraba en la isla de Kauai entrenando cuando sufrió una emergencia médica repentina, por lo que fue trasladado al centro de salud en donde ingresó anímicamente bien.

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Sin embargo, no sé conoce con exactitud el estado de salud de Chuck Norris ni lo que pudo haber sufrido, por lo que sus fanáticos elevan oraciones para pedir por su bienestar.

El veterano actor había compartido hace una semana un video en su cuenta de Instagram en el que se le veía entrenando y bien de salud.

El verdadero nombre de Chuck Norris es Carlos Ray Norris y nació el 10 de marzo de 1940. Desde 1968 comenzó su activa carrera en cine y televisión y tuvo un gran reconocimiento al protagonizar la serie 'Walker, el Ranger de Texas' entre 1993 y 2001.