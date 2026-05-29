Estados Unidos designa como terroristas a dos de los principales grupos criminales de Latinoamérica en nueva estrategia contra crimen organizado

El gobierno de Estados Unidos oficializó la designación como organizaciones terroristas al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos principales bandas criminales de Brasil, según confirmó Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El Comando Vermelho, fundado en 1979 por reos de varias prisiones, controla el 51,9% de las áreas dominadas por grupos criminales armados en la región metropolitana de Río de Janeiro y tiene presencia en 25 de los 26 estados brasileños. Según informes de inteligencia, cuenta con 50.000 combatientes activos y se dedica al narcotráfico, extorsión, robo y secuestro.

Por su parte, el PCC nació en una cárcel cerca de Sao Paulo a comienzos de los años 90 y saltó a la luz pública en mayo de 2006 con megamotines coordinados en más de 70 cárceles y ataques en Sao Paulo.

Esta organización evolucionó de pandilla carcelaria a una poderosa multinacional del narcotráfico, controlando rutas clave para exportar a Europa y África, con nexos operativos en Bolivia, Argentina, Perú y Chile.

"En la práctica, sus designaciones, le dan más herramientas a las agencias federales de los Estados Unidos", explicó Molano. "Cualquier activo financiero que se encuentre en el sistema norteamericano, que tenga alguna afiliación con estas organizaciones criminales transnacionales, van a ser bloqueados", añadió la funcionaria.

De acuerdo con la portavoz, a partir del anuncio, cualquier individuo o entidad que preste apoyo material o tangible a estas organizaciones será incluido en las sanciones y considerado como cometiendo delitos criminales.

"Esta es una política del gobierno de EE. UU. No requiere ninguna autoridad o permiso de parte de otro gobierno a nivel internacional o bilateral", precisó Molano.

La portavoz aclaró que estas designaciones no autorizan operaciones militares extraterritoriales. "Estas designaciones, el propósito principal es bloquear y parar de facilitar cualquier actividad, primero que todo financiera, principalmente en el sistema estadounidense", señaló.

Con estas dos designaciones, el gobierno completa 17 acciones contra organizaciones transnacionales que operan principalmente en el hemisferio occidental durante el año y medio de la administración Trump.

"Es algo que la administración está tomando muy en serio, no solamente la seguridad como prioridad, pero la seguridad como prioridad en nuestro hemisferio", enfatizó Molano.