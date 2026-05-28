De vuelta a sus raíces: Ángela Aguilar volvió a llamar la atención en redes sociales por su nuevo look
La cantante mexicana Ángela Aguilar volvió a llamar la atención en redes sociales por su corte de cabello.
En imágenes que ruedan en varias plataformas digitales se ve a la esposa del también cantante, Christian Nodal, de vuelta a sus raíces.
A la intérprete del tema musical 'Dime cómo quieres' se le vio de nuevo usando el cabello corto, como cuando saltó a la fama.
Algunos seguidores de la mexicana sugieren que siemplemente se rebajó un poco la cabellera y se quitó unas extensiones.
Asimismo, la cantante se dejó ver entrenando en un gimnasio a través de una foto que ella misma se tomó en un espejo del recinto.
La gira más reciente de Ángela Aguilar, titulada "Libre Corazón", se llevó a cabo en los últimos meses de 2025. Actualmente, la artista no tiene fechas de conciertos anunciadas.
El tour, que marcó su primera etapa de presentaciones totalmente en solitario por Estados Unidos, incluyó paradas destacadas en Texas (San Antonio, Houston, Dallas), Arizona y otras ciudades.
En cuanto a su vida personal, tras una serie de rumores y especulaciones sobre una supuesta crisis matrimonial o separación, Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos.
Aguilar y Nodal tienen casi 2 años de casados. Contrajeron matrimonio el 24 de julio de 2024 en una ceremonia íntima celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en el estado de Morelos, México.