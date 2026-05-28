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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Ángela Aguilar

De vuelta a sus raíces: Ángela Aguilar volvió a llamar la atención en redes sociales por su nuevo look

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Ángela Aguilar, cantante - Foto de referencia: EFE
Ángela Aguilar, cantante - Foto de referencia: EFE
Asimismo, la esposa de Christian Nodal compartió una foto en Instagram donde se le ve entrenando en un gimnasio.

La cantante mexicana Ángela Aguilar volvió a llamar la atención en redes sociales por su corte de cabello.

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En imágenes que ruedan en varias plataformas digitales se ve a la esposa del también cantante, Christian Nodal, de vuelta a sus raíces.

A la intérprete del tema musical 'Dime cómo quieres' se le vio de nuevo usando el cabello corto, como cuando saltó a la fama.

Algunos seguidores de la mexicana sugieren que siemplemente se rebajó un poco la cabellera y se quitó unas extensiones.

Asimismo, la cantante se dejó ver entrenando en un gimnasio a través de una foto que ella misma se tomó en un espejo del recinto.

La gira más reciente de Ángela Aguilar, titulada "Libre Corazón", se llevó a cabo en los últimos meses de 2025. Actualmente, la artista no tiene fechas de conciertos anunciadas.

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El tour, que marcó su primera etapa de presentaciones totalmente en solitario por Estados Unidos, incluyó paradas destacadas en Texas (San Antonio, Houston, Dallas), Arizona y otras ciudades.

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En cuanto a su vida personal, tras una serie de rumores y especulaciones sobre una supuesta crisis matrimonial o separación, Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos.

Aguilar y Nodal tienen casi 2 años de casados. Contrajeron matrimonio el 24 de julio de 2024 en una ceremonia íntima celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en el estado de Morelos, México.

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