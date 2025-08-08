Jennifer López vive incomodo momento luego de que le negaran la entrada a una tienda de Chanel en Estambul: esta fue su reacción

La actriz estadounidense Jennifer López vivió un bochornoso momento luego de que le negaran la entrada a una tienda de Chanel en Estambul, Turquía, donde se encuentra como parte de su gira europea Up All Night: Live in 2025.

Según informó Türkiye Today, la artista de 56 años intentó ingresar a una boutique de Chanel ubicada en el centro comercial Istinye Park, pero un guardia de seguridad le negó la entrada.

Al parecer, el veto se debió a que la tienda había alcanzado su capacidad máxima, según lo que le comunicó el agente.

Ante ello, la artista contestó “OK, no hay problema”, antes de retirarse “calmamente” del lugar, según la prensa turca.

Esta no es la primera vez que la artista vive un momento incómodo, pues durante su presentación en el estadio PGE Narodowy como parte de su gira ‘Up All Night: Live in 2025’ en Varsovia, la falda dorada que llevaba puesta se desprendió inesperadamente y cayó al suelo.

"Estoy aquí en ropa interior. Menos mal que reforzaron el traje y que llevaba ropa interior, porque normalmente no llevo", dijo la artista entre risas.

Tras varios intentos de uno de los bailarines por colocársela, la cantante decidió lanzarla al público y quedarse en ropa interior.

"Pueden quedársela, yo ya no la quiero", exclamó Jennifer Lopez.



El incidente ocurrió un día después de que la cantante celebrara su cumpleaños número 56 durante su paso por Turquía.

Días atrás, la cantante fue criticada por no hablar en español, idioma que sí domina, durante su gira por España.

La intérprete de ‘El anillo’, muchas veces ha hecho alarde de la cultura latina en otros espacios. No obstante, en esta gira ha decidido comunicarse con sus fans en inglés, algo que generada molestia entre varios seguidores.

En Málaga, puntualmente, JLO llevó a cabo una presentación el 11 de julio. En ese lugar, fanáticos grabaron el momento en el que algunos presentes del show le gritaron a la celebridad: “habla en español”.