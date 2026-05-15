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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Murió Lazare, el perro francés considerado "el más viejo del mundo"

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Murió Lazare, el perro francés considerado "el más viejo del mundo"
Murió Lazare, el perro francés considerado "el más viejo del mundo"
Lazare, un "spaniel toy" con unas orejas erguidas en forma de mariposa, nació el 4 de diciembre de 1995, según la trabajadora de un albergue de perros Anne-Sophie Moyon.

Un spaniel francés llamado Lazare, considerado "el perro más viejo del mundo", murió a los 30 años, informó su dueña el viernes.

Los organizadores del Guinness World Records indicaron que no habían recibido "ningún formulario de registro ni evidencia asociada" antes del fallecimiento de Lazare, y por ello no podían confirmar si era poseedor del récord.

Lazare, un "spaniel toy" con unas orejas erguidas en forma de mariposa, nació el 4 de diciembre de 1995, según la trabajadora de un albergue de perros Anne-Sophie Moyon.

Pasó la gran parte de su vida con la misma dueña hasta que murió y fue entregado a un refugio de animales.

Ophelie Boudol, una madre soltera de 29 años, se encandiló del perro un año mayor que ella en el albergue y lo adoptó.

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Boudol había planeado inicialmente encontrar una mascota para su madre, le dijo a la AFP, pero en su lugar decidió invitar a Lazare a unirse a su familia. El animal murió apenas unas semanas después.

"Eras nuestro pequeño bebé abuelito", escribió Boudol en una publicación de despedida en Instagram.

"Elegiste emprender tu último vuelo en mis brazos la noche del 14 de mayo, para reunirte con tu dueña, que te quería tanto", dijo.

Con 30 años y cinco meses, Lazare usaba pañales, ya no podía oír ni ver y dormía casi todo el día.

Sin embargo, Boudol dijo que tenía un carácter encantadoramente vivaz.

"De verdad tiene una personalidad muy entrañable", dijo a la AFP mientras lo acunaba en su casa de la localidad del sureste de Francia, Villy-le-Pelloux, a principios de esta semana.

Cuando Moyon descubrió la edad de Lazare, ella y sus compañeros del refugio creyeron que "podría ser el perro más viejo del mundo".

Después de verificar su fecha de nacimiento en dos registros, rellenaron la documentación para inscribirlo para un posible récord a modo de broma, añadió ella.

Un perro portugués de la raza "Rafeiro do Alentejo" llamado Bobi fue considerado el perro más viejo cuando murió en 2023, supuestamente a los 31 años, según el sitio web del Guinness World Records.

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