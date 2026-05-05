Adolescente de 13 años perpetró un tiroteo en escuela de Brasil: asesinó a dos personas e hirió a otras dos

Las autoridades de Brasil comunicaron que un adolescente abrió fuego este martes en una escuela del noroeste del país en medio de un tiroteo en el que asesinó a dos empleadas e hirió a una tercera y a una alumna.

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El ataque ocurrió por la tarde en una escuela de Rio Branco, capital del estado de Acre. Un menor de 13 años fue detenido por la policía.

Las heridas fueron trasladadas a un hospital. Una de ellas es una niña de 11 años que recibió un disparo en una pierna.

Secuencia del violento hecho:

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El joven ingresó al recinto educativo y efectuó varios disparos en un corredor que da acceso a la dirección.

El atacante, que se entregó a las autoridades luego de cometer el crimen, entró al edificio sin dificultad porque es alumno de la institución.

Además del atacante también fue detenido su padrastro, dueño de la pistola calibre 380 utilizada en el tiroteo.

La policía identificó a otros estudiantes que presuntamente tenían conocimiento previo de lo que iba a ocurrir y que podrían haber cooperado con el atacante.

Brasil ha registrado en los últimos años varios ataques en instituciones educativas que han dejado decenas de víctimas fatales.

En septiembre del año pasado, por ejemplo, dos adolescentes fueron asesinados a balazos y tres menores resultaron heridos en una escuela del estado de Ceará, en el noreste del país.

En lo que va de 2026, la situación de seguridad en Brasil presenta un contraste entre una disminución histórica en las tasas generales de homicidios y episodios críticos de violencia urbana.

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Aunque las cifras oficiales del primer trimestre muestran una tendencia a la baja, el crimen y la inseguridad siguen siendo la principal preocupación para el 41% de los brasileños.