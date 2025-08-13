NTN24
Murió Nobuo Yamada, vocalista de canción emblemática de la famosa serie ‘Los Caballeros del Zodiaco’

agosto 13, 2025
Por: Diana Pérez
El mundo del anime se encuentra de luto luego de conocerse el fallecimiento a los 61 años de Nobuo Yamada, artista reconocido por cantar la canción ‘Pegasus Fantasy’ de la famosa serie ‘Los Caballeros del Zodiaco’.

La noticia de su fallecimiento fue dada por su agencia MOJOST, que por medio de un comunicado informo que el artista “falleció pacíficamente a la 1:39 p.m. del 9 de agosto, después de una larga batalla contra el cáncer de riñón, en un hospital donde había estado recibiendo tratamiento”.

‘NoB’, como también era conocido el cantante, tuvo un funeral privado siguiendo las costumbres japonesas y su familia pidió a los fans que se abstuvieran de visitar la residencia.

MOJOST añadió en su escrito que: “Apreciamos profundamente la amabilidad que se le mostró durante su vida y lamentamos compartir esta triste noticia”.

La agencia puntualizó que: “Desde su gran debut como vocalista de MAKE-UP en 1984, NoB ha participado activamente en numerosas bandas y proyectos. Además de cantar, también ha escrito letras y compuesto música”.

“Su canción "Pegasus Fantasy", el tema de apertura del anime "Saint Seiya", se hizo mundialmente famosa. Desde entonces, ha compuesto numerosas canciones de anime y de héroes con efectos especiales, y ha cantado en conciertos y eventos por todo el mundo, cautivando a muchos fans, tanto en Japón como en el extranjero, con su canto y sus actuaciones”, añadió.

Desde 2017, Yamada había estado lidiando con problemas de salud tras ser diagnosticado con cáncer de riñón, por lo que los médicos le afirmaron que le quedaban tan solo cinco años de vida.

o

Pese a esta dura e impactante noticia y teniendo el tiempo en su contra, Nobuo pudo hacer un poco más larga su carrera.

Y fue solamente hasta este año que decidió contarle a sus fans el diagnostico que tenía, porque la enfermedad lo había empezado a debilitar.

Debido a las complicaciones que empezó a sufrir tuvo que cancelar su participación en dos eventos que ya estaba agendados para el mes de marzo: el concierto Saint Seiya “pegasus Fantasy’ Grand Finale en México y el Festival Tarō Kobayashi.

Contra todo pronóstico, el cantante, de 61 años, no tenía en sus planes dejar de hacer música, así lo explicó MOJOST en su comunicado.

Según la agencia “Incluso el día antes de morir, seguía hablando de los arreglos de las canciones que había compuesto y del escenario en el que se presentaría para conocer a sus fans, manteniéndose como el "músico de rock NoB" hasta el final”.

Además, explicó que más adelante se celebrará una fiesta de despedida para los fans y proporcionaremos más información tan pronto como se decidan los detalles.

Nobuo Yamada empezó su carrera como cantante en proyectos musicales como el álbum ‘Hakai Gaisenroku’ de Munetaka Higuchi y la unidad de hard rock M’tFUJI.

En 1984 hizo su debut oficial como el vocalista de la agrupación MAKE-UP con el que alcanzó el estrellato al interpretar el famoso tema ‘Pegasus Fantasy’.

Con Pegasus Fantasy logró el estrellato a nivel internacional, puesto que el anime ‘Los Caballeros del Zodiaco’ se convirtió en una de las series más famosas en el mundo.

Pero su relación con el famoso anime no acabo ahí y es que en 2004 se reunió con MAKE-UP para grabar el tema ‘Never’ que hace parte de la banda sonora de la película ‘Saint Seiya: Tenkai-hen Overture’.

También tuvo una solida carrera como solista al participar en canciones para producciones como: “GoGo Sentai Boukenger” en 2006, Tensou Sentai Goseiger en 2010 y en Kamen Rider Amazons: Last Judgement en 2018.

