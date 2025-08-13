NTN24
Los 5 anillos de compromiso más caros de la historia: uno fue adquirido por un futbolista

agosto 13, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Cristiano Ronaldo sorprendió en redes sociales con una de las argollas de compromiso más ostentosas, pero su valor no alcanza el primer lugar.

El valor de una joya no solo depende de su tamaño. Factores como el material, la piedra preciosa, la marca, la mano de obra, el lugar de compra e incluso su historia, influyen significativamente en el precio final.

En el mundo del espectáculo, el amor no escatima en gastos, y muchas celebridades han desembolsado millones por anillos de compromiso que hoy son íconos del lujo.

Aquí te están los cinco anillos de compromiso más caros de la historia:

1. Grace de Mónaco – 38 millones de dólares

La legendaria actriz estadounidense Grace Kelly, quien se convirtió en princesa de Mónaco tras casarse con el príncipe Raniero III en 1956, encabeza la lista. Su anillo más costoso fue un diseño de Cartier, con un diamante talla esmeralda de 10,47 quilates flanqueado por dos baguettes de diamantes. Aunque originalmente costó 4 millones de dólares, hoy está valorado en alrededor de 38 millones, según múltiples medios, debido a su historia y prestigio.

2. Mariah Carey – 10 millones de dólares

En segundo lugar, está la cantante Mariah Carey, quien recibió un espectacular anillo de compromiso durante su breve compromiso con el magnate australiano James Packer. La joya contaba con un diamante de 35 quilates, y su valor fue estimado en 10 millones de dólares. A pesar de que la boda nunca se concretó, el anillo sigue siendo uno de los más lujosos jamás vistos.

3. Georgina Rodríguez – más de 7 millones de dólares

Georgina Rodríguez, pareja del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, también forma parte de esta lista. Su anillo de compromiso ha causado sensación en redes sociales por su impresionante tamaño y diseño. Según Vogue, la pieza incluye un diamante central ovalado de entre 25 y 35 quilates, acompañado por dos piedras laterales, con un total estimado cercano a los 40 quilates. El valor del anillo podría superar los 7 millones de dólares y, además, pertenece a la categoría D-Flawless, la más alta en pureza y color.

4. Beyoncé – 5 millones de dólares

La estrella pop Beyoncé recibió de Jay-Z un anillo de compromiso con un diamante esmeralda de 24 quilates. Fue diseñado por la joyera de celebridades Lorraine Schwartz, reconocida por sus piezas exclusivas de alta gama. Su corte geométrico y pureza lo convierten en uno de los anillos más icónicos del mundo del entretenimiento.

5. Kim Kardashian – 4 millones de dólares

Durante su matrimonio con el rapero Kanye West, Kim Kardashian recibió un anillo con un diamante corte esmeralda de 20 quilates, clasificado como tipo 2A, el más puro químicamente. Se estima que su valor ronda los 4 millones de dólares. Esta joya, también diseñada por Lorraine Schwartz, fue una de las más comentadas en su momento.

Estas son solo algunas de las celebridades que han llevado en sus manos anillos de compromiso valorados en millones. Aunque hay muchos más ejemplos en el mundo del espectáculo, el amor de estas celebridades se festeja con quilates y muchos ceros.

