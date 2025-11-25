‘Wicked: For Good’ arrasa en taquilla e impone un nuevo récord para un musical

Pese a que se hace unos días se estrenó la segunda parte de la cinta “Wicked” protagonizada por Ariana Grande, Cynthia Erivo y Jonathan Bailey, ya se encuentra rompiendo récords.

La película que cuenta la historia de las brujas del Mago de Oz, Elphaba y Glinda, ya se encuentra arrasando en taquilla.

‘Wicked: For Good’ ha recaudado, desde su estreno el pasado 21 de noviembre hasta hoy, un total de 226 millones de dólares en todo el mundo.

La segunda parte de la cinta, que es una adaptación del famoso musical de Broadway, logró superar a su antecesora que recaudó en su primera semana 112 millones de dólares.

Ahora, esta nueva entrega alcanzó este fin de semana una recaudación de 226 millones de dólares en todo el mundo y 150 millones de dólares solo en Estados Unidos.

Esta cifra marca un nuevo hito para una adaptación de un musical de Broadway, además también ha superado a cintas como ‘Lilo & Stitch’ que recaudó 146 millones de dólares en Estados Unidos.

Sin embargo, el filme se encuentra por debajo de la película ‘A Minecraft Movie’ que logró recaudar un total de 162 millones de dólares en la unión americana.

‘Wicked: For Good’ ha tenido un buen impulso para el mundo cinematográfico, pero se espera que las cintas: ‘Zootopia 2’ y ‘Avatar: Fuego y Ceniza’ termine de impulsar la recaudación de Estados Unidos por encima del 3%.

Según el director de IMAX, Rich Gelfond, estas cifras demuestran que “nuestro alcance llega a públicos y géneros más amplios que el núcleo tradicional, incluyendo familias”.

Los datos difundidos por Universal Pictures indican que el 71% del público que asistió al fin de semana de estreno de la película fue femenino.