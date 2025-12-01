NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Diosdado Cabello

"Preparadas las estructuras de nuestro partido para cualquier escenario": las palabras de Diosdado Cabello en medio de la presión de EE. UU. a Venezuela

diciembre 1, 2025
Por: Natalya Baquero González
Diosdado Cabello - Foto: EFE
Para Diosdado Cabello, la clave de defensa está en "la manifestación constante" de los ciudadanos en las calles.

En medio de las manifestaciones citadas por el régimen de Nicolás Maduro este lunes 1 de diciembre en las calles de Venezuela, el segundo al mando de la dictadura chavista, Diosdado Cabello, señaló que su partido se encuentra preparado ante “cualquier escenario”.

Las declaraciones que se dan en medio de la intensa presión por parte de los Estados Unidos hacia Maduro, a quien Washington considera el líder del ‘Cartel de los Soles’.

“Aquí en esta hermosa marcha, en esta hermosa manifestación donde el pueblo nuevamente sale, salen las estructuras del partido recién electas (…) Preparadas las estructuras de nuestro partido para cualquier escenario”, dijo Cabello.

Asimismo, el segundo al mando del régimen señaló que se encuentran dispuestos a “defender al pueblo en la calle si así se requiere”.

Diosdado Cabello indicó que la mejor clave de defensa es la manifestación constante de los ciudadanos en las calles de la nación sudamericana, pues según él esta se convierte en la mejor estrategia para hacer frente a la presión de países extranjeros como EE.UU.

“Mientras ellos vean al pueblo movilizado, mientras ellos vean que el pueblo está organizado para hacerles frente, lo pensarán dos veces. Seguiremos avanzando por el camino de la revolución bolivariana, que es máximo poder para nuestro pueblo”, añadió.

Aunque no se refirió directamente a la presión ejercida por parte del gobierno de los Estados Unidos en la región, indicó que Venezuela debe tener “nervios de acero, calma y cordura y máxima organización y movilización popular”.

Por su parte, el dictador del régimen venezolano, en medio de las manifestaciones, afirmó que el pueblo está dispuesto a defender la “patria”.

“Hoy venezolanos y venezolanas de distintas confesiones, partidos políticos e ideologías, todo en una sola voz, rechazan y repudian la amenaza militar imperialista y están dispuestos a defender su patria si fuese necesario en el terreno que sea”, indicó Maduro.

Estas declaraciones se dan en medio de la intensa presión ejecutada por parte del gobierno de los Estados Unidos, que ha desplegado sus fuerzas militares en aguas internacionales del mar Caribe.

