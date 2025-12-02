Así luce el primer celular plegable triple de Samsung con el que le responde al iPhone 17 de Apple ¿Quién tiene mejores ventas en 2025?

La empresa surcoreana Samsung presentó el martes su primer teléfono plegable en tres, un año después que su competidor chino Huawei, a un precio no muy accesible para el consumidor medio.

La novedad de Samsung, cabe resaltar, no es una primicia mundial: el año pasado, Huawei se adelantó a sus competidores con un teléfono vendido a un precio similar.

El Galaxy Z TriFold saldrá a la venta el 12 de diciembre en Corea del Sur y costará más del doble que el nuevo iPhone 17 de su principal rival, Apple, es decir, 2443 dólares en ese país.

Extremadamente fino, el Galaxy Z TriFold se despliega para revelar una pantalla de 10 pulgadas (25,4 centímetros), que ofrece "mayores posibilidades para crear y trabajar", según ha dejado saber el gigante tecnológico asiático.

Samsung, sin embargo, también ha señalado que no es un celular "destinado a la venta masiva".

Alex Lim, vicepresidente ejecutivo de Samsung Electronics, declaró que se trata de una "edición especial".

El crecimiento en el competitivo mercado de los teléfonos inteligentes es irregular, lo que empuja a los fabricantes a buscar nuevas formas de diferenciarse de otras empresas.

Disponible solo en versión de color negro, el nuevo dispositivo de Samsung pesa 309 gramos y mide menos de 0,5 cm de grosor en su punto más delgado.

El teléfono incorpora funciones de inteligencia artificial (IA) generativa, que se pueden utilizar en tiempo real mediante el uso compartido de la pantalla o la cámara.

Este lanzamiento se produce en un momento en el que Apple está a punto de superar a Samsung comercialmente hablando.

Las ventas de smartphones de la empresa estadounidense deberían alcanzar una cuota mundial del 19,4 % en 2025, mientras que Samsung debería tener el 18,7 % del mercado, según la consultora Counterpoint. Apple destronaría así a su rival por primera vez.

El anuncio del nuevo Galaxy Z TriFold se dio, además, justo después de que Apple anunciara el lunes que el jefe de su equipo de inteligencia artificial renunciará y que el esfuerzo será liderado por un ingeniero veterano de Google y Microsoft.

"Estamos agradecidos por el papel que desempeñó John (Giannandrea) en la construcción y el avance de nuestro trabajo en inteligencia artificial", dijo el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, en una publicación que anunciaba la noticia.

Giannandrea actuará como asesor de Apple durante el tiempo que le quede en la compañía, según el fabricante del iPhone.

El investigador Amar Subramanya se unió a Apple como vicepresidente y liderará en "áreas críticas", incluidos los modelos básicos de IA y el aprendizaje automático, según la compañía.

Subramanya fue recientemente vicepresidente corporativo de IA en Microsoft, y antes de eso estuvo vinculado durante 16 años a Google, donde fue jefe de ingeniería del asistente digital Gemini antes de irse, de acuerdo con Apple.

Google, Microsoft, OpenAI y otros rivales tecnológicos de Apple han estado lanzando modelos y funciones de IA cada vez mejores en una feroz carrera por liderar la tecnología.

Apple ha estado bajo presión para demostrar que no se queda atrás en lo que respecta a la IA, con el potencial de cambiar la forma en que las personas interactúan con Internet y los dispositivos.