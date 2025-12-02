NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Martes, 02 de diciembre de 2025
Samsung

Así luce el primer celular plegable triple de Samsung con el que le responde al iPhone 17 de Apple ¿Quién tiene mejores ventas en 2025?

diciembre 2, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Presentación del Galaxy Z TriFold de Samsung/ iPhone 17 Pro Max
Presentación del Galaxy Z TriFold de Samsung/ iPhone 17 Pro Max
El Galaxy Z TriFold saldrá a la venta el 12 de diciembre en Corea del Sur y costará más del doble que el nuevo iPhone 17.

La empresa surcoreana Samsung presentó el martes su primer teléfono plegable en tres, un año después que su competidor chino Huawei, a un precio no muy accesible para el consumidor medio.

La novedad de Samsung, cabe resaltar, no es una primicia mundial: el año pasado, Huawei se adelantó a sus competidores con un teléfono vendido a un precio similar.

o

El Galaxy Z TriFold saldrá a la venta el 12 de diciembre en Corea del Sur y costará más del doble que el nuevo iPhone 17 de su principal rival, Apple, es decir, 2443 dólares en ese país.

Extremadamente fino, el Galaxy Z TriFold se despliega para revelar una pantalla de 10 pulgadas (25,4 centímetros), que ofrece "mayores posibilidades para crear y trabajar", según ha dejado saber el gigante tecnológico asiático.

Samsung, sin embargo, también ha señalado que no es un celular "destinado a la venta masiva".

o

Alex Lim, vicepresidente ejecutivo de Samsung Electronics, declaró que se trata de una "edición especial".

El crecimiento en el competitivo mercado de los teléfonos inteligentes es irregular, lo que empuja a los fabricantes a buscar nuevas formas de diferenciarse de otras empresas.

Disponible solo en versión de color negro, el nuevo dispositivo de Samsung pesa 309 gramos y mide menos de 0,5 cm de grosor en su punto más delgado.

El teléfono incorpora funciones de inteligencia artificial (IA) generativa, que se pueden utilizar en tiempo real mediante el uso compartido de la pantalla o la cámara.

Este lanzamiento se produce en un momento en el que Apple está a punto de superar a Samsung comercialmente hablando.

Las ventas de smartphones de la empresa estadounidense deberían alcanzar una cuota mundial del 19,4 % en 2025, mientras que Samsung debería tener el 18,7 % del mercado, según la consultora Counterpoint. Apple destronaría así a su rival por primera vez.

El anuncio del nuevo Galaxy Z TriFold se dio, además, justo después de que Apple anunciara el lunes que el jefe de su equipo de inteligencia artificial renunciará y que el esfuerzo será liderado por un ingeniero veterano de Google y Microsoft.

"Estamos agradecidos por el papel que desempeñó John (Giannandrea) en la construcción y el avance de nuestro trabajo en inteligencia artificial", dijo el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, en una publicación que anunciaba la noticia.

Giannandrea actuará como asesor de Apple durante el tiempo que le quede en la compañía, según el fabricante del iPhone.

El investigador Amar Subramanya se unió a Apple como vicepresidente y liderará en "áreas críticas", incluidos los modelos básicos de IA y el aprendizaje automático, según la compañía.

Subramanya fue recientemente vicepresidente corporativo de IA en Microsoft, y antes de eso estuvo vinculado durante 16 años a Google, donde fue jefe de ingeniería del asistente digital Gemini antes de irse, de acuerdo con Apple.

Google, Microsoft, OpenAI y otros rivales tecnológicos de Apple han estado lanzando modelos y funciones de IA cada vez mejores en una feroz carrera por liderar la tecnología.

o

Apple ha estado bajo presión para demostrar que no se queda atrás en lo que respecta a la IA, con el potencial de cambiar la forma en que las personas interactúan con Internet y los dispositivos.

Temas relacionados:

Samsung

iPhone 17

Apple

Celular

Celulares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El país se salvó de una posible dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua": analista sobre elecciones presidenciales en Honduras

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué acciones frente a Venezuela podrían darse tras crucial reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Durante llamada, Trump le dio a Maduro plazo hasta el viernes pasado para salir de Venezuela con su familia, según Reuters

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Elecciones en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

Experto afirma que los hondureños escucharon "el llamado" que buscaba "evitar seguir con el socialismo"

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"La situación está presta para un bombardeo": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad, analiza reunión en la Casa Blanca sobre Venezuela

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Superluna este 5 de noviembre vista desde Francia - Foto AFP
Superluna

Esta noche se podrá ver en Venezuela y Colombia la Luna llena más grande del año: razones del fenómeno y horarios

AgiBot A2/ Will Smith - Fotos AFP
Robots

Robot de tamaño humano similar al de película de Will Smith consigue Récord Guinness tras caminar durante tres días una distancia que superó los 100 kilómetros

La reunión ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA) en el Centro de Congresos de Bremen | Foto: AFP
Artemis

Tres astronautas europeos fueron seleccionados para participar en la misión Artemis II de la NASA

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Banderas de Latinoamérica / Foto: Captura de pantalla
América Latina

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Luis Díaz, Richard Ríos y James Rodríguez - Foto AFP
Selección Colombia

El inesperado detalle mundialista con el que la Federación Colombiana de Fútbol está recibiendo a los jugadores de la selección

Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania | Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

Radamel Falco García de nuevo en Colombia - Foto: EFE
Radamel Falcao García

"Se encuentran más tranquilos": el emotivo mensaje de Falcao García sobre la selección Colombia

Selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Confirman artistas colombianos protagonistas del espectáculo de medio tiempo en la próxima doble fecha FIFA de La Tricolor

Mariposa Monarca - Foto Gregorio Díaz
Conservación

La degradación de hábitats amenaza a miles de especies migratorias como las mariposas monarca

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Bandera de Honduras - Fotos: EFE
Donald Trump

Trump lanza duras acusaciones contra candidatos presidenciales de Honduras y denuncia alianzas con el régimen venezolano: "¿Maduro y sus narcoterroristas se apoderarán de otro país?"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre