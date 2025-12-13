Rosalía hace historia en Billboard al convertirse en la primera artista en lograr cinco debuts en el No.1

Rosalía “hace historia” con su reciente álbum, así lo describe la revista Billboard en su artículo donde detalla que la artista es la primera en lograr cinco debuts en el No.1 de las listas Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums.

Según la plataforma líder en entretenimiento, Luminate, “LUX comienza con 46.000 unidades equivalentes a álbumes vendidos en Estados Unidos durante la semana de seguimiento que finalizó el 13 de noviembre”.

Adicional, no solo marco récords en la lista de los Billboard, sino que también consiguió su primer título al entrar en los charts Classical Albums, Classical Crossover y World Albums y según fuentes este suceso la posiciona como la primera mujer nacida en España en alcanzar esos títulos.

De acuerdo con Billboard, estos son los únicos artistas que hasta ahora habrían alcanzado a ser No. 1 en la lista World Albums, los cuales son “el conjunto cubano Buena Vista Social Club (1999, 2015), el artista español Manu Chao (2007), el dúo mexicano Rodrigo y Gabriela (2007, 2009, 2014), el artista puertorriqueño Residente (2017), el mexicano Santana (2019), el grupo español Gipsy Kings (1990, 1994-1997, 2001, 2004, 2013), el colombiano Pedro Ramaya Beltrán (2017) y los artistas peruanos Ricardo Delgado (2017) y Mario Mendoza (2017)”.

Ahora, la Rosalía que se embarca en una gira mundial, con su exitoso álbum homónico “Lux”, la artista pasará por países latinoamericanos como México, Argentina, Chile, Brasil y Colombia.

Las expectativas de la gira se han incrementado no solo por el evidente éxito, sino que también porque la española canta en 13 idiomas junto a figuras como Björk, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza y Yves Tumor.

Fechas de Rosalía en Colombia:

La primera fecha sobre la presentación de Rosalía en el país estuvo para el 16 de julio de 2026, sin embargo, debido a que se agotó rápidamente, la empresa colombiana Páramo Presenta, anunció la segunda fecha propuesta para el 18 de julio.