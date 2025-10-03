Así fue la audiencia donde una exgobernadora opositora del Táchira pidió perdón a Freddy Bernal tras un juicio de cuatro años

Culminó el juicio por difamación contra la exgobernadora del Táchira, Laidy Gómez, solicitado por el actual mandatario, Freddy Bernal, quien dijo sentirse agredido por las palabras de ella cuando era la máxima autoridad del estado fronterizo y él era "protector" por orden de Maduro.

La dirigente del partido Acción Democrática, lo calificó de contrabandista y el Tribunal le había ordenado pagar $ 12 millones a Bernal.

En ese momento, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito ordenó que se privara a Laidy Gómez de su vivienda principal por “daño moral” contra el dirigente del chavismo, pero ella apeló y comenzó otro proceso.

Para poner fin al caso, ahora Laidy Gómez solicitó una audiencia de conciliación para pedir perdón públicamente al actual gobernador.

La dirigente política alegó que no midió el impacto de sus palabras , emitidas al "fragor" de la campaña política.

Bernal por su parte, reconoció las palabras de Gómez a quien calificó como una "dama" y aceptó poner fin a la controversia.

El caso, tuvo su origen en una acusación presentada el 5 de mayo de 2022, derivada de declaraciones "excesivas" emitidas por la Gómez durante un periodo de contienda electoral.

"Mi voluntad o mi propuesta, en este caso, es generar una disculpa pública al ciudadano gobernador en su calidad de demandante en este juicio", dijo.

El Tribunal procedió a dictar el sobreseimiento de la causa.