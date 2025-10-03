NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Viernes, 03 de octubre de 2025
Oposicion venezolana

Así fue la audiencia donde una exgobernadora opositora del Táchira pidió perdón a Freddy Bernal tras un juicio de cuatro años

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Laidy Gómez - Bernal
Laidy Gómez - Bernal
Bernal insistió en el daño moral que le causó pero aceptó las disculpas.

Culminó el juicio por difamación contra la exgobernadora del Táchira, Laidy Gómez, solicitado por el actual mandatario, Freddy Bernal, quien dijo sentirse agredido por las palabras de ella cuando era la máxima autoridad del estado fronterizo y él era "protector" por orden de Maduro.

o

La dirigente del partido Acción Democrática, lo calificó de contrabandista y el Tribunal le había ordenado pagar $ 12 millones a Bernal.

En ese momento, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito ordenó que se privara a Laidy Gómez de su vivienda principal por “daño moral” contra el dirigente del chavismo, pero ella apeló y comenzó otro proceso.

Para poner fin al caso, ahora Laidy Gómez solicitó una audiencia de conciliación para pedir perdón públicamente al actual gobernador.

La dirigente política alegó que no midió el impacto de sus palabras , emitidas al "fragor" de la campaña política.

Bernal por su parte, reconoció las palabras de Gómez a quien calificó como una "dama" y aceptó poner fin a la controversia.

El caso, tuvo su origen en una acusación presentada el 5 de mayo de 2022, derivada de declaraciones "excesivas" emitidas por la Gómez durante un periodo de contienda electoral.

"Mi voluntad o mi propuesta, en este caso, es generar una disculpa pública al ciudadano gobernador en su calidad de demandante en este juicio", dijo.

El Tribunal procedió a dictar el sobreseimiento de la causa.

 

Temas relacionados:

Oposicion venezolana

Tribunales

Juicio

Freddy Bernal

Táchira

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Régimen de Maduro

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Foto X: @USMC
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

Capitolio de Washington DC (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Más de Judicial

Ver más
Feminicidio

Hombre arrolló hasta matar a adolescente venezolana frente a discoteca en Manhattan: Le había hecho comentarios sexistas y la familia le reclamó

James Comey - Donald Trump (AFP)
FBI

Exdirector del FBI James Comey fue inculpado por "graves delitos"; Trump celebró el anuncio y lo calificó como "uno de los peores seres humanos"

Sánchez Mazuco está en desaparición forzada - Composición NTN24
Detenciones arbitrarias

Sánchez "Mazuco", el veterano de seguridad perseguido por Maduro, cumple un año en una celda de máxima seguridad

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Bad Bunny durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico - Foto EFE
Bad Bunny

Así es como se puede ver el concierto sorpresa de Bad Bunny que será transmitido en vivo este fin de semana

Paola Holguín, precandidata presidencial
La Tarde

"Son fugitivos, así que cualquier acción contra esa estructura es legítima y legal, eso hay que advertírselo a Gustavo Petro": Paola Holguín sobre pronunciamiento del presidente sobre Venezuela

La pirámide más grande está en Sudamérica | Foto Canva
Colombia

No es egipcia ni mexicana: esta pirámide natural está en Colombia y es la más grande del mundo

Don Omar | Foto: EFE
Don Omar

Adiós al rey: Don Omar anunció su retiro definitivo del reguetón tras 25 años de carrera

Foto de referencia: EFE
Texas

Dos muertos por tiroteo en un centro de inmigración de Dallas, Texas; el atacante era un francotirador

Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

La Conmebol revela el equipo ideal de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: tres colombianos, incluido Lerma, fueron elegidos

Shakira - Foto EFE
México

El emotivo homenaje de Shakira a su padre durante concierto en Guadalajara: "Me lo ha enseñado todo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda