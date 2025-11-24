"No me limito": presidente peruano dijo estar dispuesto a ingresar a la embajada mexicana para capturar a la ex primera ministra procesada por intento de golpe de Estado

El presidente peruano, José Jerí, afirmó que está abierto a ingresar a la embajada mexicana para capturar a la ex primera ministra Betssy Chávez, mientras que México advierte sobre violación de las leyes internacionales.

Chávez, procesada por intento de golpe de Estado, se encuentra refugiada en la embajada de México en Lima. El viernes pasado, el Poder Judicial peruano emitió una orden de captura internacional y dictó cinco meses de prisión preventiva.

Frente al caso, el presidente Jerí se refirió durante una entrevista con el diario El Comercio y aseguró que él y su gabinete no han definido una decisión concreta, pero abrió la posibilidad de ingresar a la sede diplomática en la capital del país.

"Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará", aseguró Jerí en la entrevista.

Anteriormente, el primer ministro, Ernesto Álvarez, había dicho que Perú "es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia (...) y mucho menos quebrar las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas".

El viernes pasado, la secretaría mexicana de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado que recibió garantías de inviolabilidad de su sede diplomática y reiteró su pedido de un salvoconducto para Chávez.

Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió al mandatario peruano sobre "todo tipo de posibilidades" para capturar a la exfuncionaria en su sede diplomática y advirtió sobre violación de las leyes internacionales.

"Violaría todas las leyes internacionales. (...). Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma", dijo Sheinbaum tras ser interrogada sobre la crisis con Lima, que el 3 de noviembre anunció la ruptura de relaciones con México tras considerar que el asilo a la ex primera ministra es un acto de injerencia en sus asuntos internos.

Y añadió: "El derecho de asilo de esta mujer (Chávez) es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos. Y la vulneración sería muy grave".