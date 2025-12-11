Hallan en el Mediterráneo los restos de una de las maravillas del mundo antiguo perdida por 1.600 años: el descubrimiento podría revivir la estructura histórica de la época

Las siete maravillas del mundo antiguo eran los Jardines Colgantes de Babilonia, la Gran Pirámide de Giza, la Estatua de Zeus en Olimpia, el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, el Templo de Artemisa en Éfeso y el Mausoleo de Halicarnaso.

La mayoría de estos tesoros han desaparecido por completo o han sido devastadas por incendios o terremotos, desde la década de los 90 se han llevado expediciones en el océano para hallar algo histórico o los restos de estos tesoros. En la época se documentaron más de 30.000 objetos bajo el agua, sin embargo, ningún rastro de las maravillas del mundo antiguo.

Ahora, en el fondo marino la forma de encontrar restos antiguos es por medio de tecnología digital, que funciona a través de escáner, donde esta herramienta halla objetos de forma más rápida.

Cabe aclarar que de las siete maravillas antiguas, la única que ha sobrevivido es la Pirámide de Guiza.

Según el medio as, en recientes investigaciones se hallaron restos del Faro de Alejandría, que fue construido en la isla de Faros y tenía más de 100 metros de altura, servía como guía para los navegantes en el Mediterráneo.

Adicionalmente, el faro fue construido en el siglo lll antes de Cristo, durante el reinado de Ptolomelo ll, se mantuvo en pie más de mil años hasta que diferentes terremotos lo dieron de baja entre los siglos Xlll y XlV.

Sus restos se emplearon para construir la ciudadela de Qaitbay, una fortaleza en la entrada del puerto de Alejandría levantada en el siglo XV, sin embargo, muchos se hundieron con el faro.

Ahora, los arqueólogos informan que se encontraron 22 bloques monumentales de esta arquitectura pasada que por años estuvieron sumergidos en el puerto oriental de Egipto.

De acuerdo con el artículo del medio, esta nueva adquisición será parte del proyecto internacional PHAROS, una colaboración científica entre el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes.

Finalmente, su objetivo será escanear los elementos encontrados para hacer un “gemelo digital” de la icónica construcción, entre sus restos hay dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimentos con piezas de un preso entre los 70.000 y los 80.000 kilos.