Maduro ya estaría en el tribunal de Manhattan para su segunda audiencia: convoy policial que salió de la cárcel a primera hora habría transportado al dictador

Un importante convoy policial dejó la madrugada de este jueves el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) para trasladar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a su segunda audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Maduro, de 63 años, y su esposa, de 69, se encuentran detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses, luego de ser capturados y extraídos de Caracas por parte del gobierno de Estados Unidos.

En la víspera de su traslado, comenzaron a circular mediante las redes sociales varias imágenes de la concentración de ciudadanos en las cercanías del tribunal para presenciar el juicio del dictador y su esposa.

El ambiente a los alrededores del sitio, que fue acordonado con vallas de contención metálicas o barricadas, reflejaba una fuerte vigilancia. Además, se observó una importante presencia de patrullas policiales para la seguridad.

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Además de las personas que comenzaron a concentrarse, los medios de comunicación también empezaron a llegar al lugar para el desarrollo y el cubrimiento del caso.

Una fotografía difundida en las plataformas digitales también mostró una figura de Maduro vestido con traje de prisionero naranja y esposado, mientras se encontraba recostado en una de las barricadas instaladas.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses.

Tras ser capturados el 3 de enero y llevados a Nueva York, ambos acudieron a una primera audiencia el 5 de enero. En ese entonces, el dictador venezolano se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los cargos de narcotráfico en su contra.