NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Emmanuel Macron

El presidente de Francia presentará evidencias para demostrar que su esposa nació mujer ante un tribunal de EE. UU.

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente francés, Emmanuel Macron, junto a su esposa, Brigitte - AFP
Las pruebas (fotográficas y científicas) hacen parte de los documentos anexados en el marco de una demanda por difamación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, junto a su esposa, Brigitte, presentarán evidencias ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que la primera dama de Francia nació mujer.

Según la defensa del mandatario europeo, las pruebas (fotográficas y científicas) hacen parte de los documentos anexados en el marco de una demanda por difamación que la pareja entabló contra la influencer conservada Candace Owens.

Owens, con millones de seguidores en las redes sociales X y YouTube, afirma que Brigitte Macron nació hombre, por lo que fue demandada el miércoles 23 de julio.

La demanda en cuestión acusa a la influencer de usar su podcast para difundir "mentiras verificablemente falsas y devastadoras". El recurso legal, que en 218 páginas solicita un juicio con jurado y una indemnización, fue presentado ante el tribunal superior de Delaware.

Tom Clare, abogado de Macron, dijo que al presidente que las afirmaciones de Owens le parecían "profundamente perturbadoras" y que las consideraba como una distracción para su trabajo como jefe de Estado.

"No quiero insinuar que esto lo haya desestabilizado. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta. Y él no es inmune a eso porque sea el presidente de un país", comentó a la cadena BBC.

Clare aseguró que también habrá "testimonios periciales que contienen sustento científico" para demostrar lo contrario y desestimar las acusaciones de la influencer.

Pese a que no se entregaron muchos detalles sobre las evidencias, la defensa del mandatario adelantó que los esposos están dispuestos a demostrar "enteramente, de forma general y específica, que las afirmaciones de Owens son falsas".

No es la primera vez que Brigitte Macron, de 72 años, acude a los tribunales para refutar las afirmaciones sobre su identidad de género, ya que en Francia también ha enfrentado casos por lo mismo.

"Si las molestias que ella va a asumir son el costo que tiene el dejar las cosas claras y detener esto, ella está 100% dispuesta a hacerlo", concluyó el abogado.

