NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Martes, 02 de diciembre de 2025
CPI

Régimen dice que la CPI "nunca" designó el personal para Venezuela y reitera que "no ha cometido delitos de lesa humanidad"

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Venezolanos en huelga de hambre frente a la CPI
El cierre de la oficina también envía un mensaje claro a la comunidad internacional: la cooperación técnica no sustituye la voluntad política, advierte PROVEA.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

 

Este lunes 1 de diciembre, durante la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma en La Haya, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el cierre de su oficina en Caracas.

El Fiscal Adjunto, Mame Mandiaye Niang, informó que no hubo "progreso real" en los esfuerzos de complementariedad y que, ante la falta de resultados concretos, la oficina cesará sus actividades.

o

Sin embargo, el régimen replicó que luego de siete meses de inaugurada la oficina, la Fiscalía de la CPI no designó personal, con lo cual los acusa de "desatender" los asuntos en los que se comprometieron ambas partes durante la firma de dos memorandos de entendimiento y una hoja de ruta.

Además el régimen niega que haya cometido crímenes de lesa humanidad, como debía constatar "in situ" la Fiscalía de la CPI, aunque la investigación continúa.

En el comunicado, el régimen venezolano "rechaza" las declaraciones del Fiscal Mame Mandiaye Niang, y asegura que Venezuela "ha mostrado un firme compromiso con el sistema de la Corte Penal Fiscalía".

"Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos. Es muy obvio que en nuestro país no se han cometido delitos de lesa humanidad y así lo hemos demostrado en todas las instancias de un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos", dice el comunicado.

o

"La Fiscalía asumió la responsabilidad de apoyar a las instituciones nacionales y poner en marcha una oficina en territorio nacional para la facilitación de asistencia técnica a las instituciones del país. Sin embargo, no mostró el más mínimo compromiso. A pesar de haber transcurrido más de 7 meses de la inauguración de su oficina en Caracas, la Fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios. Tampoco, formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas. Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos."

El régimen de Maduro, por el contrario exigió a la Fiscalía de la CPI que se pronuncie sobre la demanda por el "brutal bloqueo económico contra el pueblo venezolano. El silencio de la CPI ha sido abrumador", sentencia.

Además acusó a la Corte de pretender ejecutar una "fórmula de colonialismo jurídico" con fines políticos.

o

Entretanto, la ONG Provea, advirtió este martes que la oficina instalada en Caracas en 2023 nunca tuvo facultades para investigar. "Su función era prestar asistencia técnica y acompañar la adecuación de las normas e instituciones venezolanas al Estatuto de Roma, con el objetivo de que los crímenes denunciados pudieran ser investigados por el propio Estado".

Y denunció además: "El funcionamiento de la oficina también estuvo rodeado de opacidad. Su creación se formalizó mediante un memorando de entendimiento confidencial y, durante dos años, solo se conocieron referencias mínimas en los informes anuales del Fiscal. No hubo información detallada sobre las actividades realizadas ni participación de la sociedad civil en procesos que buscaban transformar políticas públicas de justicia".

Temas relacionados:

CPI

Crímenes de lesa humanidad

Crisis en Venezuela

Violación de Derechos Humanos

DDHH VENEZUELA

Investigación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El país se salvó de una posible dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua": analista sobre elecciones presidenciales en Honduras

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué acciones frente a Venezuela podrían darse tras crucial reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Durante llamada, Trump le dio a Maduro plazo hasta el viernes pasado para salir de Venezuela con su familia, según Reuters

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Elecciones en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

Experto afirma que los hondureños escucharon "el llamado" que buscaba "evitar seguir con el socialismo"

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"La situación está presta para un bombardeo": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad, analiza reunión en la Casa Blanca sobre Venezuela

Más de Judicial

Ver más
Detenciones arbitrarias

Liberados los practicantes de cine detenidos tras grabar fachada de peligrosa cárcel en Venezuela

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. (AFP)
Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que se encontraba en prisión domiciliaria, fue enviado a una cárcel por "riesgo de fuga"

Jair Bolsonaro | Foto: AFP
Jair Bolsonaro

Corte Suprema de Brasil mantiene prisión preventiva para Jair Bolsonaro tras su “intento de fuga”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

"La posibilidad de diálogo existe, pero no como negociación, sino como una conversación bajo amenaza": analista sobre acercamientos entre Trump y Maduro

Pedro Durán, actor venezolano / Personas caminando por una zona popular en Caracas, Venezuela - Fotos: Instagram / X
Actor

"Repudio a quienes están solicitando ayudas económicas en mi nombre": reconocido actor venezolano desmintió que está en situación de calle

Jugadores selección Colombia Sub-20 - Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

Figura de la selección Colombia Sub-20 ya arribó a su nuevo club tras polémico paso por el FPC

Despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

Expectativa por oficialización del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de EE. UU. que traería nuevas formas de presión contra Maduro

Jeannette Jara y José Antonio Kast / FOTO: EFE
Elecciones en Chile

Habrá segunda vuelta en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast lideran la votación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre