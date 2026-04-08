Fiscalía de Colombia llamó a juicio al excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato en el caso de la licitación de expedición de los pasaportes

El excanciller colombiano Álvaro Leyva fue llamado este miércoles a juicio por el caso en el que se le acusa de presunto prevaricato en el proceso de licitación para la expedición de pasaportes en 2023.

Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la Fiscalía General de la Nación radicó un escrito con la acusación formal contra Leyva, a quien señala como el principal responsable del prevaricato por acción en la licitación para la fabricación de pasaportes.

Según el ente acusador, el excanciller declaró desierta la licitación para expedir los pasaportes en septiembre de 2023. Además, de finalizar el contrato que estaba vigente con la compañía Thomas Greg & Sons.

Es por esto por lo que la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila asumió el expediente y fijó que la audiencia para realizar la formulación de la acusación contra el exfuncionario del gobierno Petro se lleve a cabo el próximo 23 de abril a las 3:00 p.m.

Entre las causales que alega la Fiscalía el exministro de Relaciones Exteriores del país habría actuado de manera "caprichosa, tozuda y arbitrariamente", así como también habría decidido inadmitir un recurso de reposición que Thomas Greg & Sons presentó en ese entonces.

En el documento, la Fiscalía señaló que Leyva vulneró "el numeral octavo, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que actuó a su propio arbitrio con desviación y abuso de poder, poder que a usted se le había conferido en razón del cargo".

Pese a todo, el gobierno de Petro logró firmar un acuerdo de urgencia con la empresa Thomas Greg & Sons para la expedición de los pasaportes.

En septiembre de 2023, Álvaro Leyva, declaró desierto el proceso de licitación para adjudicar el contrato de expedición de pasaportes. En una primera instancia, el aplazamiento se dio por presunto favorecimiento a la empresa Thomas Greg and Sons, actual contratista y único oferente.

Sin embargo, días después el excanciller pidió tiempo para revisar las demandas, documentos y las alertas de la Procuraduría y Contraloría en el proceso.