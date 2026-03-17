"Están bombardeándonos del Ecuador y no son grupos armados": denuncia el presidente Petro y pide intervención de Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, realizó una grave denuncia pública con la que acusó a Ecuador de realizar un aparente bombardeo hacia el territorio colombiano en la frontera compartida. Además, advirtió que espera los resultados de una investigación para evitar "ir a una guerra".

Según Petro Urrego, su Gobierno tiene pruebas de un ataque con una "bomba" lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe.

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"Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados" ilegales, señaló durante una reunión televisada con sus ministros.

Por otro lado, el mandatario colombiano agregó que pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "actúe" ante este supuesto bombardeo.

"Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra", añadió, sin precisar detalles de la aparente comunicación.

Petro, quien sostiene una disputa comercial con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, no precisó cuándo habría sucedido el supuesto ataque, que está siendo investigado para "tomar las decisiones".

Desde febrero, los gobiernos de Colombia y Ecuador vienen enfrascados en una guerra comercial producto de la imposición de aranceles anunciadas por Noboa a Petro, a quien acusa de no hacer suficientes esfuerzos para combatir el narcotráfico en la frontera.

Ante dicha medida, Petro respondió con la misma medida, que a fecha mantiene la crisis entre ambos países pese a diferentes esfuerzos diplomáticos.

Actualmente, Ecuador ejecuta una ofensiva antinarcóticos con apoyo de Estados Unidos, uno de sus firmes aliados.