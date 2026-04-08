La Casa Blanca niega que el estrecho de Ormuz haya sido cerrado nuevamente por el régimen de Irán

La Casa Blanca negó que el estrecho de Ormuz haya sido cerrado nuevamente tras ataques de Israel en el Líbano, como lo han divulgado medios del régimen iraní.

Durante una conferencia de prensa este miércoles en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt aseguró que el presidente Donald Trump está al tanto de las informaciones divulgadas por el régimen de Irán y calificó de “inaceptable” que eso suceda.

A su vez, Leavitt señaló que dichas informaciones “son falsas”.

VEA TAMBIÉN Netanyahu advierte que Israel está listo para "reanudar los ataques en cualquier momento" contra Irán o

También se refirió a los logros del ataque contra el régimen de Irán desde que comenzó la operación Furia Épica. “Los militares de Irán han sido totalmente desmantelados”, señaló.

“Irán ahora tiene cero submarinos. Las fuerzas de Irán son irrelevantes en este momento, después de que Estados Unidos ha controlado totalmente el espacio aéreo durante semanas”, añadió.

También aseguró que “el escudo aéreo de Irán ha sido reducido a cero” y que tras los ataques “Irán no va a poder adquirir armas nucleares”.

“Todo el mundo ha visto esta histórica operación y este triunfo militar. Irán accedió a abrir el estrecho de Ormuz”, subrayó.

VEA TAMBIÉN Irán interrumpió el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz tras los ataques de Israel al Líbano, según la agencia Fars o

Leavitt explicó que Irán inicialmente propuso un plan de 10 pasos “poco serio, inaceptable y completamente descartado. Literalmente, el presidente Trump y su equipo negociador lo tiraron a la basura”.

En ese sentido, señaló que el régimen volvió a presentar un plan de 15 pasos en el que “reconoció la realidad al equipo negociador” y presentó uno “más razonable, completamente diferente y condensado” y “más alineado con el nuestro”.