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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Cese al Fuego

La Casa Blanca niega que el estrecho de Ormuz haya sido cerrado nuevamente por el régimen de Irán

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dio a conocer que hay un acuerdo de 15 puntos que será discutido en los próximos días en Pakistán.

La Casa Blanca negó que el estrecho de Ormuz haya sido cerrado nuevamente tras ataques de Israel en el Líbano, como lo han divulgado medios del régimen iraní.

Durante una conferencia de prensa este miércoles en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt aseguró que el presidente Donald Trump está al tanto de las informaciones divulgadas por el régimen de Irán y calificó de “inaceptable” que eso suceda.

A su vez, Leavitt señaló que dichas informaciones “son falsas”.

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También se refirió a los logros del ataque contra el régimen de Irán desde que comenzó la operación Furia Épica. “Los militares de Irán han sido totalmente desmantelados”, señaló.

“Irán ahora tiene cero submarinos. Las fuerzas de Irán son irrelevantes en este momento, después de que Estados Unidos ha controlado totalmente el espacio aéreo durante semanas”, añadió.

También aseguró que “el escudo aéreo de Irán ha sido reducido a cero” y que tras los ataques “Irán no va a poder adquirir armas nucleares”.

“Todo el mundo ha visto esta histórica operación y este triunfo militar. Irán accedió a abrir el estrecho de Ormuz”, subrayó.

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Leavitt explicó que Irán inicialmente propuso un plan de 10 pasos “poco serio, inaceptable y completamente descartado. Literalmente, el presidente Trump y su equipo negociador lo tiraron a la basura”.

En ese sentido, señaló que el régimen volvió a presentar un plan de 15 pasos en el que “reconoció la realidad al equipo negociador” y presentó uno “más razonable, completamente diferente y condensado” y “más alineado con el nuestro”.

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