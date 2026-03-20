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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Elon Musk

Jurado de Estados Unidos determinó que Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter en su intento de compra de la red social en 2022

marzo 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Twitter (ahora X) y Elon Musk | Foto: AFP
Twitter (ahora X) y Elon Musk | Foto: AFP
Después de tres semanas de este juicio civil, el jurado de un tribunal federal de San Francisco consideró que dos tuits publicados por Musk en mayo de 2022 contenían declaraciones falsas que hicieron caer el precio de Twitter.

Este viernes se conoció que un jurado federal de Estados Unidos determinó que el magnate sudafricano Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter en su intento de compra de la red social hoy conocida como X en 2022.

Según el fallo, al que tuvo acceso AFP, Musk hizo declaraciones falsas y engañosas sobre la red social cuando estaba a punto de comprarla mediante un acuerdo de 44.000 millones de dólares en dicho año.

Este jurado rechazó, sin embargo, la acusación de maniobra fraudulenta deliberada para hacer bajar el precio de la acción.

Pocos minutos después del anuncio del fallo, los abogados de Musk informaron que su cliente tenía intención de recurrir la decisión, a la que calificaron de "contratiempo".

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Después de tres semanas de este juicio civil, el jurado de un tribunal federal de San Francisco consideró que dos tuits publicados por Musk en mayo de 2022 contenían declaraciones falsas que hicieron caer el precio de Twitter.

Los daños y perjuicios, que aún deben determinarse, podrían ascender a miles de millones de dólares, según los abogados de los demandantes citados por CNBC.

El fallo constituye una rara derrota judicial para Musk, a menudo apodado "Teflon Elon" por su capacidad para salir indemne de juicios que muchos le veían perder.

Sus abogados recordaron este hecho y subrayaron que un tribunal de Texas lo había exonerado también el viernes en un proceso por difamación.

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