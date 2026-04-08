Así reaccionó España al anuncio de María Corina Machado sobre encuentro con la comunidad venezolana en Madrid

La líder de la democracia en Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció el martes que se reunirá el próximo 18 de abril con Edmundo González en Madrid, España, para un evento de reencuentro con la comunidad venezolana en ese país.

"Es muy importante que todos vayamos con nuestra bandera, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pasión y nuestro amor por Venezuela, porque es esta emoción de pronto volver a casa la que hoy nos mueve en Madrid y en el mundo entero, poder reencontrar a nuestras familias", dijo Machado en un video subido a sus redes sociales.

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En entrevista con la Radio Nacional de España, el ministro de Exteriores de ese país, José Manuel Albares, se refirió a la visita de Machado, a quien el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se abstuvo en su momento de felicitar por el Nobel de la Paz, y rechazó además el operativo militar del 3 de enero por parte de Estados Unidos que resultó en la captura de a Nicolás Maduro.

"No soy el dueño de la agenda del presidente del Gobierno, pero estoy seguro de que si ella (Machado) lo solicitara, tampoco el presidente tendría ningún problema. Por lo tanto, no me consta que lo haya pedido y no habría ningún inconveniente", expresó Albares.

El canciller español aseguró que se ha comunicado con la líder de la democracia en Venezuela en "distintas ocasiones" y mostró su apoyo a una eventual y urgente transición a la democracia en el país sudamericano.

"Nosotros a diferencia de otros partidos políticos en España no tenemos nuestro candidato o nuestra candidata en Caracas. Nosotros lo que queremos es que sea el pueblo de Venezuela de manera libre, democrática, pacífica y genuinamente venezolana el que decida quien sea su presidente", señaló Albares.

Andrés Villavicencio, activista venezolano exiliado en España, dijo en La Mañana de NTN24 que este encuentro de Machado con la comunidad venezolana será incluso "más histórico, más épico y más venezolano" que el evento multitudinario que realizó hace poco la líder democrática en Santiago, Chile.

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"Va a ser genuinamente emocionante poder finalmente darnos un abrazo luego del exilio de ambos y que pronto ese abrazo podamos repetirlo también en Venezuela porque claro que los exiliados queremos que, en Venezuela, a la mayor brevedad posible, se generen las condiciones para que podamos regresar y ser parte de la reconstrucción de nuestro país", aseguró Villavicencio.