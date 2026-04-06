Pese a las críticas, 'Super Mario Galaxy' arrasa en taquillas desde su primer fin de semana con icónicos elementos coleccionables y experiencias en salas

El estreno en taquilla de 'Super Mario Galaxy: La Película' fue un éxito a nivel global pese a las críticas que recibió la cinta en plataformas de reseñas como Rotten Tomatoes y en otras plataformas digitales por parte de algunos usuarios especializados.

El largometraje animado de acción, aventura y comedia, basado en la famosa franquicia de videojuegos de Nintendo, tuvo su estreno mundial el primero de abril y coincidió con la temporada de Pascua de 2026.

En Colombia, por ejemplo, la película tuvo su estreno durante la Semana Santa, uno de los periodos de mayor asistencia a las salas de cine en el país.

El filme, secuela de 'Super Mario Bros' del 2023, llegó con una serie de elementos coleccionables y distintos formatos que han acercado a las audiencias de las nuevas generaciones y también a aquellas que crecieron con los videojuegos del célebre personaje.

En Cine Colombia, particularmente, se lanzaron vasos coleccionables inspirados en personajes icónicos de la franquicia como Bowser y Yoshi, que en esta nueva entrega tiene una participación especial dentro de la historia.

Esa misma empresa lanzó funciones de 'Super Mario Galaxy' en versión doblada al español y en idioma original (inglés) y la incluyó en formatos de sala como Dynamix, Platino, Mega Salas y Onix, así como en formato IMAX.

¿Cuánto recaudó 'Super Mario Galaxy' en su lanzamiento?

Durante sus primeros 5 días de lanzamiento, que incluyeron su primer fin de semana en salas a nivel global, 'Super Mario Galaxy' recaudó más de 372 millones de dólares, de acuerdo con cifras publicadas por la plataforma Box Office Mojo especializada en el seguimiento, reporte y análisis sistemático de los ingresos de taquilla de películas a nivel mundial.

En ese sentido, la película producida por Nintendo, Illumination Entertainment y Universal Pictures, llegó a ser el estreno cinematográfico más exitoso en lo que va de 2026 y, con menos tiempo en salas, superó a 'Hoppers', la reciente apuesta animada de Pixar, que ha recaudado cerca de 330 millones de dólares desde su estreno el 5 de marzo.

'Super Mario Galaxy' se ubicó además en el top 3 de las películas que más dinero han recaudado en todo lo que va de 2026 solo por debajo de 'Proyecto Salvación' (segunda con más de 420 millones de dólares), protagonizada por Ryan Gosling y estrenada a comienzos de marzo, y la china 'Pegasus 3' (primera con más de 614 millones de dólares), que tuvo su premier mundial a mediados de febrero.

¿Qué ha dicho la crítica sobre lo nuevo del emblemático plomero italiano?

La crítica ha coincidido en que la producción se enfocó tanto en la construcción de una cantidad incontable de referencias a los videojuegos para complacer a los fanáticos, que terminó descuidando el argumento de la película en sí.

"Repleta de una colorida construcción de mundos tan frenética como ingrávida, las imágenes de 'Super Mario Galaxy' a menudo son de otro mundo, pero la historia endeble termina por perder su encanto", dice el consenso de la crítica en Rotten Tomatoes.

Para el público, sin embargo, las referencias no afectaron necesariamente la historia y más bien sí lograron un valor nostálgico que varios reclamaron a Nintendo en la primera entrega.

"¡Mamma Mia! La nostalgia de Nintendo vuelve a golpear en 'Super Mario Galaxy', ofreciendo guiños ocultos, momentos de asombro y un elenco lleno de energía que hacen que quieras volver a verla al instante", refuta la reseña general del público en la misma plataforma.