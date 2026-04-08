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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Artemis II

Artemis ll entra en una fase "crítica": así será su reingreso a la Tierra y posterior caída al Océano Pacífico

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
La NASA ajusta técnica de reentrada de Artemis a método directo tras fallas del escudo térmico en misión la anterior.

La misión Artemis II de la NASA se encuentra en su fase más crítica mientras la cápsula Orion se prepara para reingresar a la atmósfera terrestre este viernes, con un amerizaje programado en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, California.

La agencia espacial estadounidense implementó cambios significativos en la maniobra de reentrada tras los problemas técnicos detectados durante la misión no tripulada Artemis I en 2022.

El escudo térmico de la nave Orion, una estructura ablativa de 4.9 metros de diámetro diseñada para soportar temperaturas entre 1700 y 2800 grados Celsius, será sometido a una prueba crucial.

Durante la misión Artemis I, el escudo térmico presentó agrietamientos y desprendimientos inesperados de material en más de 100 puntos, lo que llevó a los ingenieros de la NASA a realizar ajustes importantes para garantizar la seguridad de los cuatro astronautas a bordo de Artemis II.

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El cambio más significativo consiste en abandonar la técnica Skip Reentry (entrada con salto o rebote) utilizada en la misión anterior. Este método permitía que la nave tocara la atmósfera superior, rebotara hacia el espacio para enfriarse y reducir velocidad, y luego realizara una segunda entrada definitiva.

Sin embargo, los análisis posteriores determinaron que esta técnica causaba acumulación de calor en el interior del escudo, provocando las fallas observadas.

Para Artemis II, la NASA implementará una reentrada directa, donde la cápsula ingresará a la atmósfera con un ángulo más pronunciado, eliminando el rebote en las capas superiores.

La nave alcanzará una velocidad de aproximadamente 40,000 kilómetros por hora durante la reentrada, lo que someterá a los astronautas a una desaceleración mucho más rápida que con el método anterior.

Tras el frenado atmosférico, se desplegará una serie de paracaídas que reducirán la velocidad a menos de 32 kilómetros por hora, permitiendo un amerizaje suave en el Pacífico.

Esta fase final marcará el regreso de la primera misión tripulada del programa Artemis, diseñado para establecer presencia humana sostenible en la Luna.

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