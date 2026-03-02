NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Lunes, 02 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Ejército de EE. UU. confirma que cuatro militares han muerto en la operación contra el régimen de Irán

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: Canva
Foto de referencia: Canva
Trump, por su parte, prometió el domingo "vengar" las bajas de militares de Estados Unidos en la guerra, a la vez que amenazó de muerte a los Guardianes de la Revolución

El ejército de Estados Unidos anunció este lunes que cuatro militares de su país han muerto en la guerra contra el régimen Irán.

En su más reciente informe, el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom), que el domingo había reportado la muerte de tres militares, confirmó que "cuatro miembros de las fuerzas armadas estadounidenses han muerto en combate".

o

"El cuarto militar, que resultó gravemente herido durante los ataques iniciales de Irán, finalmente sucumbió a sus heridas", escribió el Centcom en X, sin revelar detalles sobre la ubicación o la identidad del militar fallecido.

Finalmente, señaló que "las principales operaciones de combate continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en curso. Las identidades de los caídos se mantendrán en reserva hasta 24 horas después de la notificación a los familiares".

Horas antes, el domingo, el presidente Donald Trump llamó a los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán a bajar sus armas diciendo que recibirán amnistía, o que, de lo contrario, "serán asesinados".

Previamente afirmó que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución en Irán, después de informar de las primeras bajas estadounidenses en el segundo día de ataques para derrocar al régimen iraní.

o

En ese entonces, prometió el domingo "vengar" las bajas de militares de Estados Unidos en la guerra con Irán, a la vez que amenazó de muerte a los Guardianes de la Revolución si no "deponen sus armas".

"Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)", dijo Trump en un video sobre la muerte de soldados estadounidenses.

"Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización", agregó.

"Una vez más urjo a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura", agregó.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Irán

Irán - EEUU

Israel - Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Imágenes muestran barcos atacados en el Estrecho de Ormuz en Medio Oriente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
El presidente Donald Trump confirmó que nueve buques de guerra iraníes fueron hundidos.
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma destrucción de 9 buques iraníes: "vamos por el resto, que pronto estarán en el fondo del mar"

Líderes del régimen de Irán abatidos / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Estos son los ocho objetivos del régimen de Irán que cayeron en el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Netanyahu anuncia intensificación de ataques contra el régimen de Irán tras misil que mató a nueve personas en Israel

El Comando Central de EE. UU. revela imágenes de la operación Furia Épica - Foto Comando Central
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Israel publican nuevas imágenes de la operación contra el régimen de Irán

Donald Trump - AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump advierte al régimen de Irán tras amenaza de fuerte respuesta: "No lo hagan, los golpearemos con una fuerza que nunca antes han visto"

Más de Actualidad

Ver más
José Raúl Mulino, presidente de Panamá y puerto Balboa - Fotos: AFP
José Raúl Mulino

El presidente de Panamá responde ante la advertencia de China por la suspensión de contratos en los puertos

Claudia Sheinbaum y Carlos A. Giménez - AFP
Carlos A. Giménez

"Claudia Sheinbaum es nada más que una marioneta de la dictadura en Cuba": congresista Carlos Giménez arremete contra la presidente de México

Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

Musk afirma que SpaceX frenó el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
José Raúl Mulino, presidente de Panamá y puerto Balboa - Fotos: AFP
José Raúl Mulino

El presidente de Panamá responde ante la advertencia de China por la suspensión de contratos en los puertos

Claudia Sheinbaum y Carlos A. Giménez - AFP
Carlos A. Giménez

"Claudia Sheinbaum es nada más que una marioneta de la dictadura en Cuba": congresista Carlos Giménez arremete contra la presidente de México

Sturla Holm Laegried, biatleta noruego que confesó una infidelidad en los Juegos Olímpicos de Invierno / FOTO: AFP
Juegos Olímpicos

Habló la exnovia del atleta que confesó una infidelidad tras ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Es difícil"

Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol brasileño

Así fue el debut del jugador de la Selección Colombia Marino Hinestroza en el fútbol brasileño

Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

Musk afirma que SpaceX frenó el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia

Nicolás Maduro - Foto EFE
Crisis en Venezuela

Venezolanos en el exilio piden a la justicia de Estados Unidos imputar a Nicolás Maduro por tortura: presentaron denuncia penal federal

Richard Páez, exentrenador de la selección de Venezuela - Foto: EFE
Richard Páez

El DT venezolano Richard Páez es oficializado como nuevo entrenador de equipo histórico de Colombia: dirigirá después de cinco años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre