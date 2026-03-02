Ejército de EE. UU. confirma que cuatro militares han muerto en la operación contra el régimen de Irán

El ejército de Estados Unidos anunció este lunes que cuatro militares de su país han muerto en la guerra contra el régimen Irán.

En su más reciente informe, el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom), que el domingo había reportado la muerte de tres militares, confirmó que "cuatro miembros de las fuerzas armadas estadounidenses han muerto en combate".

VEA TAMBIÉN Trump llama a la Guardia Revolucionaria de Irán a bajar las armas para negociar o si no "serán asesinados" o

"El cuarto militar, que resultó gravemente herido durante los ataques iniciales de Irán, finalmente sucumbió a sus heridas", escribió el Centcom en X, sin revelar detalles sobre la ubicación o la identidad del militar fallecido.

Finalmente, señaló que "las principales operaciones de combate continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en curso. Las identidades de los caídos se mantendrán en reserva hasta 24 horas después de la notificación a los familiares".

Horas antes, el domingo, el presidente Donald Trump llamó a los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán a bajar sus armas diciendo que recibirán amnistía, o que, de lo contrario, "serán asesinados".

Previamente afirmó que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución en Irán, después de informar de las primeras bajas estadounidenses en el segundo día de ataques para derrocar al régimen iraní.

En ese entonces, prometió el domingo "vengar" las bajas de militares de Estados Unidos en la guerra con Irán, a la vez que amenazó de muerte a los Guardianes de la Revolución si no "deponen sus armas".

"Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)", dijo Trump en un video sobre la muerte de soldados estadounidenses.

"Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización", agregó.

"Una vez más urjo a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura", agregó.