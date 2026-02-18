NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Juicio contra Maduro

La nueva acusación que enfrenta Maduro ante la justicia de Estados Unidos: es señalado de vender pasaportes a narcos mexicanos

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Retrato de la audiencia contra Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE
Retrato de la audiencia contra Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE
El diario mexicano Reforma tuvo acceso a las más de 20 páginas de imputación de la Fiscalía de Estados Unidos contra Maduro en las que se detalla su supuesta relación con narcotraficantes mexicanos.

Nicolás Maduro enfrenta a la justicia de Estados Unidos tras ser capturado en una operación militar en Caracas el pasado 3 de enero. La vasta acusación que el Departamento de Justicia ha presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York un escrito en el que se mencionan en 14 ocasiones el cartel de Sinaloa y en 13 a Los Zetas, dos de los grupos narcocriminales más temidos de México.

El diario mexicano Reforma tuvo acceso a las más de 20 páginas de imputación de la Fiscalía de Estados Unidos contra Maduro en las que se detalla su supuesta relación con narcotraficantes mexicanos.

Según detalla el documento, mientras Maduro fue ministro de Exteriores durante la presidencia de Hugo Chávez entre 2006 y 2008 facilitó la venta de pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos de esas dos organizaciones.

o

Incluso, en el escrito también se lee que los narcos habrían utilizado vuelos oficiales para devolver a Venezuela las rentas por la venta de droga principalmente en Estados Unidos.

A su vez, también es señalado Diosdado Cabello, una de las figuras más visibles del régimen, como organizador del transporte de la droga entre Venezuela y México.

Maduro y sus cómplices se han aliado con narcoterroristas del cártel de Sinaloa y los Zetas para distribuir toneladas de cocaína en EE.UU.”, dice el texto de acusación.

“La cocaína procesada (se) enviaba desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras, Guatemala y México”, indica la acusación a la que accedió el diario Reforma.

o

Allí también se describe la participación del cartel de los Soles en el entramado de narcotráfico con la ayuda de los grupos criminales mexicanos y el Tren de Aragua.

Temas relacionados:

Juicio contra Maduro

Departamento de Justicia

Fiscalía

Narcotraficantes

Pasaporte

Diosdado Cabello

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dolor en Colombia por muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: "el gobierno cruzó un umbral deshumanizante al culpar a la mamá", Alejandro Gaviria

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

José Jerí, presidente de Perú (AFP)
Perú

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Flotilla de ayuda humanitaria para Cuba - Foto de referencia: EFE
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Más de Judicial

Ver más
Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Donald Trump - AFP
Estados Unidos

Hombre que intentó asesinar a Trump en 2024 en Florida fue condenado a cadena perpetua; trató de apuñalarse con un bolígrafo al oír el veredicto

Jhon Viáfara, exfutbolista colombiano (AFP)
Fútbol

Jhon Viáfara, campeón de Libertadores y exfutbolista de la Selección Colombia, regresó a su país tras cumplir una condena por narcotráfico en EE. UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Vigilia por presos políticos en Venezuela / Evelys Cano, madre de preso político de Venezuela - Fotos: EFE / NTN24
Presos políticos

"Todas las madres nos vamos a encadenar; siento que estoy encadenada con mi hijo": Evelys Cano, madre de preso político, quien pernocta con cadenas frente a Zona 7 en Venezuela

Fotografía de referencia de la DEA - AFP
DEA

EE. UU. anunció el cierre de su oficina antidrogas en país del Caribe por sospechas de corrupción: "Una violación repugnante y deshonrada"

Alex Saab junto a su esposa Camilla Fabri - Foto: EFE
Álex Saab

Esposa de Alex Saab reaparece en recibimiento a deportados desde Estados Unidos en Caracas tras la presunta captura de su pareja

Nicolás Maduro Guerra, cómplice del régimen venezolano y su padre, Nicolás Maduro, dictador capturado por los EE. UU. - Fotos: EFE / X
Cae Maduro en Venezuela

"Llamé a mi papá, vio la llamada, pero la trancó": hijo de Maduro explica cómo se enteró de la operación militar estadounidense que capturó al dictador

Cuba | Foto Canva
Cuba

Embajadas de Europa y América Latina activan planes de evacuación ante la crisis y la presión de Estados Unidos en Cuba

Radamel Falcao García - Foto: EFE
Falcao

Falcao García envía mensaje a los hinchas de Millonarios con megáfono en mano tras seguidilla de derrotas del club: "Los necesitamos a todos"

Perkins Rocha, exprisionero político venezolano / María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz
María Corina Machado

Esta es la dura imagen que mostró María Corina Machado de Perkins Rocha, tras ser excarcelado, con un grillete en una pierna

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre