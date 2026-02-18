La nueva acusación que enfrenta Maduro ante la justicia de Estados Unidos: es señalado de vender pasaportes a narcos mexicanos

Nicolás Maduro enfrenta a la justicia de Estados Unidos tras ser capturado en una operación militar en Caracas el pasado 3 de enero. La vasta acusación que el Departamento de Justicia ha presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York un escrito en el que se mencionan en 14 ocasiones el cartel de Sinaloa y en 13 a Los Zetas, dos de los grupos narcocriminales más temidos de México.

El diario mexicano Reforma tuvo acceso a las más de 20 páginas de imputación de la Fiscalía de Estados Unidos contra Maduro en las que se detalla su supuesta relación con narcotraficantes mexicanos.

Según detalla el documento, mientras Maduro fue ministro de Exteriores durante la presidencia de Hugo Chávez entre 2006 y 2008 facilitó la venta de pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos de esas dos organizaciones.

Incluso, en el escrito también se lee que los narcos habrían utilizado vuelos oficiales para devolver a Venezuela las rentas por la venta de droga principalmente en Estados Unidos.

A su vez, también es señalado Diosdado Cabello, una de las figuras más visibles del régimen, como organizador del transporte de la droga entre Venezuela y México.

“Maduro y sus cómplices se han aliado con narcoterroristas del cártel de Sinaloa y los Zetas para distribuir toneladas de cocaína en EE.UU.”, dice el texto de acusación.

“La cocaína procesada (se) enviaba desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras, Guatemala y México”, indica la acusación a la que accedió el diario Reforma.

Allí también se describe la participación del cartel de los Soles en el entramado de narcotráfico con la ayuda de los grupos criminales mexicanos y el Tren de Aragua.