Delcy Rodríguez anuncia incremento del salario mínimo en Venezuela, pero aseguran que "no es suficiente"

La encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el jueves un ajuste del ingreso mínimo mensual integral a 240 dólares para trabajadores y de 70 dólares para las pensiones, en medio de reclamos por mejoras de los sueldos debido a la alta inflación.

Rodríguez no detalló cuánto de ese ajuste de 240 dólares corresponde al salario base y cuánto a bonificaciones.

Ante esto, expertos y sectores políticos venezolanos señalan que no es suficiente este ajuste, entre otros problemas.

"En Venezuela podemos decir que el salario es prácticamente inexistente. Se ha institucionalizado arbitrariamente y de manera unilateral una forma de ingreso vía bonificaciones discrecionales por parte del Gobierno nacional. Hoy, los anuncios van en esa dirección. Se incrementó en 50 dólares el bono de guerra, se mantuvo el mismo bono de alimentación", explicó el economista y docente Luis Crespo, en la Tarde de NTN24.

"El ingreso que se anuncia hoy, que eufemísticamente lo llaman salario mínimo integral, pero no es salario porque no tiene incidencia en las contrataciones colectivas, es nuevamente un ingreso que pulveriza los derechos laborales (…) En definitiva, la política de desalarización avanza en el país", agregó.

Por su parte, el dirigente político Stalin González a través de sus redes sociales explicó por qué este incremento es mínimo ante la realidad económica del país.

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“Hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del “ingreso mínimo integral” para trabajadores y pensionados. Pero en la práctica, la realidad sigue siendo otra: el dinero no alcanza”, escribió en su cuenta de X.

“Ese ingreso no cubre la Canasta Básica Alimentaria, ni garantiza acceso sostenido a salud o educación. Mucho menos permite cubrir servicios o tener espacios de recreación. Y mientras tanto, los precios siguen subiendo, haciendo que cualquier ajuste pierda valor casi de inmediato”, prosiguió.

González aseguró que el problema no es el monto, sino “la pérdida constante del poder adquisitivo. Cuando hay inflación alta, cualquier aumento sin respaldo real en la economía se diluye en semanas”.

Algunos sindicatos han señalado que el salario mínimo es de 130 bolívares, lo que equivale a centavos de dólar, y que no ha variado desde 2022. Sostienen que los ingresos superan los 100 dólares sólo con el pago de bonificaciones.

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Después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa en enero, muchos seguidores del oficialismo en varios estados del país señalaron que las bonificaciones ya no se recibían con la misma frecuencia, lo que ha generado descontento y hasta la deserción del partido gobernante.

Ante las precariedades de los pagos, las seis confederaciones de trabajadores más importantes de Venezuela saldrán a las calles el Día del Trabajo (1 de mayo) por la reivindicación de un salario que se ha diluido en medio de una crisis prolongada en el tiempo.