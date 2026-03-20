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El Mayo Zambada

Capturaron a la hija de poderoso narcotraficante "Mayo" Zambada en México, pero fue liberada poco después

marzo 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ismael Mayo Zambada (AFP)
Ismael Mayo Zambada (AFP)
Mónica del Rosario Zambada Niebla fue puesta bajo custodia "de manera momentánea" el jueves durante una operación dirigida por la Marina.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó que la hija del poderoso narcotraficante Ismael "Mayo" Zambada estuvo bajo custodia "de manera momentánea", pero quedó en libertad al no existir una orden de captura en su contra.

Los herederos de Zambada, quien es el cofundador del poderoso Cártel de Sinaloa, actualmente libran una guerra por el control de la organización criminal y se enfrentan los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, su antiguo socio. Ambos narcotraficantes se encuentran presos en Estados Unidos.

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Según dijo García Harfuch en rueda de prensa, Mónica del Rosario Zambada Niebla fue puesta bajo custodia "de manera momentánea" el jueves durante una operación dirigida por la Marina en la que murieron 11 presuntos criminales en un poblado de Sinaloa.

Añadió que, luego de verificar que la mujer "no tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos", fue liberada.

Por otro lado, el secretario de Seguridad mexicano detalló que la hija del Mayo había sido sancionada en 2007 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, pero matizó que "es un procedimiento administrativo".

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Un caso similar ocurrió en 2019 cuando soldados mexicanos detuvieron en Sinaloa a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de "El Chapo", quien fue liberado posteriormente por órdenes del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de una asonada criminal por su captura.

Según dijo el entonces mandatario, su liberación se dio con el fin evitar un baño de sangre.

Recientemente, México dio un duro golpe contra el narcotráfico al abatir a Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada una organización terrorista por Estados Unidos junto con el Cártel de Sinaloa.

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