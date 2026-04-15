NTN24
Miércoles, 15 de abril de 2026
Miércoles, 15 de abril de 2026
Bancos

“Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano

abril 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Miguel Velarde, economista y consultor político, habló en NT24 sobre las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro sobre la banca venezolana.

El gobierno de Estados Unidos flexibilizó las sanciones sobre el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y el Banco Digital de los trabajadores, bancas del régimen, las cuales se encontraban bajo congelamiento desde hace más de cinco años.

La medida dada a conocer por el Departamento del Tesoro les permitirá a estas entidades abrir cuentas, hacer transferencias de fondos y préstamos en dólares operando a nivel internacional.

Para tratar este tema y conocer las implicaciones que esto trae, el programa La Tarde de NTN24 habló con el economista y consultor político Miguel Velarde.

El experto considera que “el objetivo de estas medidas debería traducirse en una mejora de la situación económica; yo creo que ese es el principal motivo por el cual los Estados Unidos están haciendo esto”.

De acuerdo con Miguel Velarde, estas medidas la nación norteamericana no busca ser permisiva con el régimen, sino “no es así”, ya que estos “son levantamientos muy puntuales al Banco Central que le van a permitir acceder a más dólares de la venta del petróleo, que se deben traducir en una calidad de vida del venezolano y de la economía en general de Venezuela; esto es el deber ser”.

o

Para el consultor, teniendo en cuenta que la dictadura chavista se encuentra en el gobierno venezolano, tener claro si la “economía manda a la política o la política manda a la economía”, siendo esta última medida la que, durante décadas, ha aplicado el régimen, la cual, de volverse a ejecutar, podría repercutir en un “debacle”.

“Todo dependerá si esta vez de la decisión que tome el régimen que aún gobierna, sino cuán de cerca en términos futbolísticos marque los Estados Unidos cada jugada del chavismo”, indicó Velarde.

Finalmente, dejo claro que “la prioridad de los EE. UU. es lo económico y el petróleo”, lo cual “debería mejorar la condición de vida de los venezolanos, pero todo dependerá del manejo que el régimen le dé en Venezuela a todo esto”.

Temas relacionados:

Bancos

Venezuela

Departamento del Tesoro

Sanciones

Regimen chavista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Cayó Maduro, pero no el horror: denuncian condiciones infrahumanas de presos políticos en la región y exigen a EE. UU. acelerar la transición hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"A ver si me pueden salvar la vida": exprisionero político cubano, quien perdió en la cárcel 44 kilos, al conocer que Embajada de EE. UU. en La Habana evalúa darle visa humanitaria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado sobre Delcy Rodríguez: "Ella es el caos, es la oscuridad y es el pasado; si algo representa es todo menos estabilidad"

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano junto a militares, cómplices de la dictadura en Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Delcy Rodríguez se quiere vender como Allende pero en realidad está cumpliendo el rol de Pinochet, de reprimir a la sociedad venezolana": internacionalista Georg Eickhoff

Donald Trump y su precupación ante la inflación - Foto: AFP
Donald Trump

“El presidente Trump está muy angustiado por esto”: experto sobre el aumento de la inflación en EE. UU.

Líbano | Foto referencia: EFE
Líbano

"El ejército del Líbano tiene 68 mil hombres, Hezbolá tiene 130 mil milicianos": experto sobre el nivel de amenaza que busca resolver el gobierno libanés ante la escalada del conflicto en Medio Oriente

Personas caminan frente a la sede del Banco Central de Venezuela (BCV) - Foto de referencia: EFE
Departamento del Tesoro

Pese a la presión que ejerce contra el régimen, el Gobierno de EE. UU. levanta sanciones contra el Banco Central de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores

Más de Economía

Ver más
Donald Trump - EFE
Donald Trump

Las medidas tomadas por Donald Trump para tratar de contener precio de combustibles

Gustavo Petro Urrego - AFP
Ecuador

"Nuestra embajadora en Ecuador debe venir de inmediato": presidente Petro tras aumento de aranceles anunciado por Quito

Foto de referencia: Canva
Petróleo

Precio del petróleo cae y las bolsas se disparan tras el anuncio de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Puma - Foto Canva
El Puma

Autoridades monitorean presencia de puma concolor en zona rural de Antioquia

Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos
Nicolás Maduro

Esta es la transcripción completa de la segunda audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York: así fue el intenso debate entre el juez, el fiscal y la defensa

Shakira | Foto EFE
Shakira

Shakira rompe récords en España: 450.000 entradas en horas y más de 10 fechas confirmadas

Trofeo Champions League - Foto EFE
UEFA Champions League

Definidas las semifinales de la Champions League y los días cuándo se jugarán: Habrá "final adelantada" y Luis Díaz será protagonista

Shakira | Foto: EFE
Shakira

Shakira revela el sueño que le falta por cumplir y se sincera sobre regreso a España tras la ruptura con Gerard Piqué

Marco Rubio en Bratislava - Foto AFP
Estados Unidos

"Un gobierno elegido democráticamente", el objetivo de EE. UU. en Venezuela según confirmó el Departamento de Estado a NTN24

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"Nos faltan los militares": el sentido mensaje de María Corina Machado sobre presos políticos contra los que el régimen "se ha ensañado"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre