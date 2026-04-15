“Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano

El gobierno de Estados Unidos flexibilizó las sanciones sobre el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y el Banco Digital de los trabajadores, bancas del régimen, las cuales se encontraban bajo congelamiento desde hace más de cinco años.

La medida dada a conocer por el Departamento del Tesoro les permitirá a estas entidades abrir cuentas, hacer transferencias de fondos y préstamos en dólares operando a nivel internacional.

Para tratar este tema y conocer las implicaciones que esto trae, el programa La Tarde de NTN24 habló con el economista y consultor político Miguel Velarde.

El experto considera que “el objetivo de estas medidas debería traducirse en una mejora de la situación económica; yo creo que ese es el principal motivo por el cual los Estados Unidos están haciendo esto”.

De acuerdo con Miguel Velarde, estas medidas la nación norteamericana no busca ser permisiva con el régimen, sino “no es así”, ya que estos “son levantamientos muy puntuales al Banco Central que le van a permitir acceder a más dólares de la venta del petróleo, que se deben traducir en una calidad de vida del venezolano y de la economía en general de Venezuela; esto es el deber ser”.

Para el consultor, teniendo en cuenta que la dictadura chavista se encuentra en el gobierno venezolano, tener claro si la “economía manda a la política o la política manda a la economía”, siendo esta última medida la que, durante décadas, ha aplicado el régimen, la cual, de volverse a ejecutar, podría repercutir en un “debacle”.

“Todo dependerá si esta vez de la decisión que tome el régimen que aún gobierna, sino cuán de cerca en términos futbolísticos marque los Estados Unidos cada jugada del chavismo”, indicó Velarde.

Finalmente, dejo claro que “la prioridad de los EE. UU. es lo económico y el petróleo”, lo cual “debería mejorar la condición de vida de los venezolanos, pero todo dependerá del manejo que el régimen le dé en Venezuela a todo esto”.