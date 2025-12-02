Reviven video "perdido en internet" de Cristiano Ronaldo haciendo jugadas inéditas con Neymar en plena fiesta privada

Un video en el que aparecen los futbolistas Cristiano Ronaldo y Neymar practicando una serie de jugadas inéditas en lo que parece ser una fiesta privada está circulando en redes sociales.

El clip fue aparentemente grabado con un celular detrás de algunas cámaras que aparecen en la escena, rodeada de varios asistentes a lo que aparenta ser una celebración programada.

Con aplausos, gritos y gestos de celebración, los presentes —algunos con exóticos disfraces de animales como un gorila y un oso panda— festejan los movimientos de ambos jugadores, quienes también parecen disfrutar el momento.

La cuenta de X United Coverage, que sube contenido relacionado con el Manchester United de la Premier League, donde jugó Ronaldo, fue una de las primeras en revivir el video de hace más de cinco años.

En respuesta a un post de Arsenal Tribune, cuenta de información sobre ese otro equipo inglés, en el que escribieron "Define "Archivo perdido en internet"", United Coverage citó el fragmento.

"Cristiano Ronaldo y Neymar haciendo 'freestyle' en una fiesta de cumpleaños. Realmente se ven muy felices juntos", escribió United Coverage.

El video, cabe resaltar, corresponde al momento de la grabación de un comercial para la empresa de telecomunicaciones francesa SFR del que también hizo parte el piloto de carreras Sébastien Loeb y que fue lanzado por primera vez en junio de 2019.

"Ronaldo, Neymar y Sébastien Loeb llegan a tu casa para vivir una nueva aventura y hacerte disfrutar de todo lo que te ofrece la fibra de SFR: descargas ultrarrápidas, conexiones múltiples y streaming en ultra HD. ¡Prepárate!", escribía en ese momento dicha compañía para anunciar su colaboración.

Algunos usuarios especularon, sin embargo, con que la grabación que circuló recientemente correspondía a un momento que se dio durante una fiesta de cumpleaños de Neymar, pero dicha teoría fue desmentida cuando se confirmó el origen que tuvo con la compañía francesa.

En 2019 Ronaldo jugaba para el Juventus de Italia, mientras que el jugador brasilero figuraba todavía en el fútbol europeo, pues tenía contrato vigente con el ahora campeón de la UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain.

Más de seis años después, el máximo goleador histórico del fútbol está vinculado al Al-Nassr del fútbol saudí y 'Ney' está jugando con el Santos de la liga de su país.

Ambos coincidieron en el fútbol español cuando CR7 brilló con el Real Madrid y Neymar hacía lo propio con el clásico rival de 'Los Merengues', el Fútbol Club Barcelona.

Neymar quedó tercero en el camino por ganar el Balón de Oro en 2015, cuando Lionel Messi ganó su quinto de ocho de esos galardones. También quedó en ese mismo lugar del podio en 2017, edición en la que Ronaldo obtuvo su quinto y más reciente Balón de Oro.

La rivalidad, para entonces, era dominada por el portugués y el argentino, pero con el brasilero escalando cerca de las calificaciones internacionales que ambos obtenían.

Una seguidilla de lesiones alejó a Neymar de varias competencias importantes y, a sus 33 años, no está jugando en las ligas europeas, donde cautivó a cientos de aficionados del balompié con su particular estilo folclórico.