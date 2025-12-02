El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, fue liberado en Estados Unidos tras el indulto otorgado por Trump.

El exmandatario había sido extraditado al país norteamericano y sentenciado a prisión por tres cargos de narcotráfico y armas podría quedar en libertad.

Trump dice que la condena del expresidente de Honduras fue un "montaje" del gobierno de Biden.

Abrimos el debate en Ángulo sobre si perdonar a una persona condenada por narcotráfico contradice la línea dura que la administración defiende para justificar operaciones contra embarcaciones sospechosas en el Caribe.

¿Se contradice Trump al indultar a expresidente condenado por narcotráfico en pleno despliegue contra las drogas en el Caribe?

Enseguida el análisis y reacciones en exclusiva de la esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García Carías.