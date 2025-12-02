NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Elecciones en Honduras

¿Se contradice Trump al indultar a expresidente condenado por narcotráfico en pleno despliegue contra las drogas en el Caribe?

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Ana García Carías, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, habló en Ángulo de NTN24.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, fue liberado en Estados Unidos tras el indulto otorgado por Trump.

El exmandatario había sido extraditado al país norteamericano y sentenciado a prisión por tres cargos de narcotráfico y armas podría quedar en libertad.

Trump dice que la condena del expresidente de Honduras fue un "montaje" del gobierno de Biden.

Abrimos el debate en Ángulo sobre si perdonar a una persona condenada por narcotráfico contradice la línea dura que la administración defiende para justificar operaciones contra embarcaciones sospechosas en el Caribe.

¿Se contradice Trump al indultar a expresidente condenado por narcotráfico en pleno despliegue contra las drogas en el Caribe?

Enseguida el análisis y reacciones en exclusiva de la esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García Carías.

Temas relacionados:

Elecciones en Honduras

Honduras

Gobierno de Honduras

Juan Orlando Hernández

Donald Trump

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

