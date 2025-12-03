La condena que recibió médico que suministró ketamina al actor de 'Friends' Matthew Perry

El médico que suministró ketamina al actor de la popular serie "Friends" Matthew Perry en los meses previos a su sobredosis fatal fue sentenciado a 30 meses de cárcel este miércoles en un tribunal de Los Ángeles.

Salvador Plasencia, de 44 años, uno de los cinco acusados por la muerte de Perry en octubre de 2023, se había declarado culpable en junio de cuatro cargos de distribución de ketamina.

La muerte de Perry a los 54 años conmocionó a los fanáticos de "Friends" alrededor del mundo, que conocían sus problemas de adicción a las drogas.

En una audiencia anterior, la abogada de Plasencia, Karen Goldstein, dijo que su cliente lamentaba profundamente sus acciones.

"El Dr. Plasencia está profundamente arrepentido por las decisiones de tratamiento que tomó al proporcionar ketamina a Matthew Perry", dijo Goldstein en un comunicado.

"Está aceptando completamente la responsabilidad (...) reconociendo su fracaso en proteger al Sr. Perry, un paciente que era especialmente vulnerable debido a su adicción", agregó.

Plasencia no proporcionó a Perry la dosis fatal de ketamina, pero suministró la droga al actor en las semanas previas a que fuera encontrado muerto en un jacuzzi en su residencia de Los Ángeles.

Otro médico, Mark Chavez, se declaró culpable en octubre de conspirar para proporcionarle ketamina a Perry.

Plasencia supuestamente compró ketamina a Chavez y se la vendió al actor estadounidense-canadiense a precios enormemente inflados.

"Me pregunto cuánto pagará este imbécil", escribió Plasencia en un mensaje de texto presentado por los fiscales.

Las otras cuatro personas que también han admitido su participación en suministrarle drogas al actor serán sentenciadas en los próximos meses.