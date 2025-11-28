Defensa del expresidente Jair Bolsonaro pide "nulidad" de juicio por golpismo

La defensa de Jair Bolsonaro presentó este viernes un nuevo recurso para pedir la "nulidad" del juicio por golpismo que lo condenó a 27 años de prisión, tres días después de que la corte suprema ordenara que el expresidente brasileño comenzara a cumplir la pena.

Los abogados piden "la nulidad del proceso penal" y que "se absuelva" a Bolsonaro, en un documento al que tuvo acceso la AFP.

"La injusta condena impuesta a Jair Messias Bolsonaro (...) debe ser sometida al escrutinio del Plenario del Supremo Tribunal Federal para que, al final, sea reconocida y declarada su inocencia", pide la defensa.

El exmandatario, de 70 años, está preso en dependencias policiales en Brasilia.

El martes, la corte suprema declaró "firme" la sentencia, una decisión tomada por el juez Alexandre de Moraes y avalada por el resto de la primera sala del supremo.

Los abogados protestaron la decisión de Moraes y anticiparon que recurrirían. Es el segundo recurso intentado por la defensa, tras un primero que fue rechazado.

VEA TAMBIÉN Corte Suprema de Brasil mantiene prisión preventiva para Jair Bolsonaro tras su “intento de fuga” o

El líder de extrema derecha permanece recluido en una habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor en la sede de la Policía Federal de la capital brasileña.

Se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria pero el sábado pasado fue transferido a prisión preventiva por "riesgo de fuga", tras haber dañado su tobillera de monitoreo con un soldador.

Sus abogados niegan que haya intentado evadirse y atribuyeron el incidente a un estado de "confusión mental" inducido por medicamentos, una explicación rechazada por el alto tribunal.

Bolsonaro sufre problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018 durante un acto electoral. Tras numerosas operaciones, ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente crisis de hipo y vómitos.

Los abogados han pedido prisión domiciliaria "humanitaria".