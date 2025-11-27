"Te estoy esperando": hijos de Giovanny Ayala enviaron conmovedor mensaje a su hermano secuestrado

Los hijos del cantante de música popular Giovanny Ayala enviaron un mensaje a su hermano, quien permanece secuestrado junto a su tour mánager Nicolás Pantoja desde el pasado 19 de noviembre.

En redes sociales, los hermanos de Miguel Ayala pidieron por su liberación. "Por ti hermano, te estamos esperando", escribió Sebastián, el mayor de los hijos de Giovanny Ayala.

"Hermano Nicolás, te estamos esperando, no perdemos la fe", escribió Valentina, la mayor de sus hermanas.

"Hermanito, me haces mucha falta, nunca pensé en mi vida que esto tuviera que pasar. Te estoy esperando, toda mi familia te está esperando, tú sabes que tú eres mi vida, mi gemelo, mi todo. Lo amo muchísimo estemos lejos o estemos cerca, siempre voy a estar con contigo", dijo el hermano menor del artista.

Las autoridades de Colombia confirmaron el secuestro de Miguel Ayala y su mánager, quienes fueron raptados en una zona del país donde se han reportado recientemente hechos de violencia.

Según los informes, ambas personas fueron interceptadas en la vía Panamericana, en el corredor entre Popayán y Cali, cuando se encontraban cumpliendo compromisos artísticos en el departamento de Valle del Cauca.

El medio local LA FM precisó que, al terminar su agenda, el joven de 23 años emprendió un viaje por carretera hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, desde donde se dirigiría a su siguiente destino.

No obstante, en el trayecto fue abordado cuando se movilizaba por el municipio de Piendamó el 18 de noviembre junto a su mánager. Al parecer, la camioneta en la que iban fue abordada por dos vehículos y una motocicleta.

Los informes de las autoridades indican que los ocupantes de los vehículos que los abordaron los obligaron a descender de su automóvil y se los llevaron hacia una zona rural del municipio de Cajibío, en el centro del Cauca.