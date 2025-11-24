En redes se habla del divorcio entre La Vinotinto y sus fanáticos: trasciende video del último amistoso de Venezuela con el estadio vacío

En redes como Instagram o X, diferentes usuarios venezolanos le han dado fuerza a un tema deportivo: el divorcio entre La Vinotinto y sus fanáticos.

Esto, debido a que trascendió un video del último amistoso de Venezuela contra Canadá, en el que se vio el estadio vacío, solo con aficionados canadienses apoyando a los suyos en el trámite.

El último compromiso del conjunto criollo ante la escuadra norteamericana en Miami (EEUU) lo perdió el equipo dirigido por Fernando Aristeguieta 0-2.

Al margen del resultado, vale mencionar que el partido prácticamente no tuvo acompañamiento de fanáticos venezolanos.

La situación, recordemos, se da poco tiempo después de que el combinado venezolano perdiera la chance histórica de disputar un repechaje rumbo a un Mundial.

Respecto al asunto, el futbolista venezolano Telasco Segovia, además compañero de Messi en Inter de Miami, explicó ante la prensa que entiende la tristeza del fanático en estos momentos.

"Entiendo que las personas estén dolidas con nosotros por no clasificar al Mundial, por no cumplir el objetivo... Nosotros queremos pasar esto adelante y espero que con el tiempo vuelva la gente", dijo Segovia.

"Creo que se entiende y no se entiende. Este es un sentimiento que no se puede ir, solo porque no estemos ganando o no estemos en el Mundial. La verdad no esperaba tan poquita gente al estadio", agregó.

La selección venezolana, bajo la dirección del argentino Fernando Batista, no alcanzó el objetivo de clasificar ni siquiera al repechaje del Mundial de 2026 tras caer goleada ante Colombia por 6 a 3 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El fracaso en ese clasificatorio significa de nuevo la imposibilidad de ir al magno evento deportivo, algo que ha generado todo tipo de reacciones entre los aficionados hasta la fecha.

Venezuela es el único combinado nacional de Sudamérica que jamás ha estado en el torneo de fútbol más importante a nivel de selecciones.

Con lo sucedido, el plan de la FVF es claro: un nuevo proceso. La Vinotinto ahora entra en una etapa de transición y reestructuración.