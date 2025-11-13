NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Grammy Latino

Esta es la lista de los nominados a las principales categorías de los Grammy Latinos

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
La edición número 26 de la mayor premiación de la música latina se celebrará este 13 de noviembre en Las Vegas.

Bad Bunny lidera la carrera por los Grammy Latinos con 12 nominaciones, seguido por el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, con 10, al igual que el compositor mexicano Édgar Barrera.

A continuación, la lista de los nominados en las principales categorías de la edición número 26 de la mayor premiación de la música latina, que se celebra este 13 de noviembre en Las Vegas.

Grabación del año

"Palmeras en el Jardín" – Alejandro Sanz
"Baile Inolvidable" – Bad Bunny
"DtMF" – Bad Bunny
"El Día del Amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso
"#Tetas" – Ca7riel & Paco Amoroso
"Desastres Fabulosos" – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
"Lara" – Zoe Gotusso
"Si Antes Te Hubiera Conocido" – Karol G
"Cancionera" – Natalia Lafourcade
"Ao Teu Lado" – Liniker (ft. Amaro Freitas & Anavitória)

Álbum del año

"¿Y ahora qué?" – Alejandro Sanz
"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny
"Palabra de To’s (Seca)" – Carín León
"Papota" – Ca7riel & Paco Amoroso
"Raíces" – Gloria Estefan
"Al romper la burbuja" – Joaquina
"Caju" – Liniker
"Cancionera" – Natalia Lafourcade
"Cosa Nuestra" – Rauw Alejandro
"Puñito de Yocahú" – Vicente García

Canción del año

"Palmeras en el jardín" - Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire, Elena Rose & Alejandro Sanz (Alejandro Sanz)
"Bogotá" – Andrés Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres (Andrés Cepeda)
"BAILE INoLVIDABLE" – Bad Bunny, Antonio Caraballo, Elikai, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, MAG, Jay Anthony Nuñez, & Roberto Jose Rosado Torres (Bad Bunny)
"DtMF" – Bad Bunny, Scott Dittrich, JULiA LEWiS, MAG, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry (Bad Bunny)
"El Día del Amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso
"#Tetas" – Rafa Arcaute, Gino Borri, Ca7riel & Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver (Ca7riel & Paco Amoroso)
"Si Antes Te Hubiera Conocido" – Édgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G (Karol G)
"Veludo Marrom" - Liniker (Liniker)
"Otra Noche de Llorar" – Mon Laferte (Mon Laferte)
"Cancionera" – Natalia Lafourcade (Natalia Lafourcade)

Mejor canción pop

"Bogotá" – Andrés Cepeda
"El Día del Amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso
"Te Quiero" – Nicole Zignago
"Soltera" – Shakira
"Querida Yo" – Yami Safdie & Camilo

Mejor fusión/interpretación urbana

"Capaz (Merengueton)" – Alleh & Yorghaki
"DtMF" – Bad Bunny
"Roma" – Jay Wheeler
"De Maravisha" – Tokischa & Nathy Peluso
"La Plena (W Sound 05)" – W Sound, Beéle & Ovy On the Drums

Mejor interpretación de reguetón

"Voy A Llevarte Pa PR" – Bad Bunny
"Brillar" – Lenny Tavárez
"Dile a Él" – Nicky Jam
"Baja Pa’ Acá" – Rauw Alejandro & Alexis y Fido
"Reggaeton Malandro" – Yandel & Tego Calderón

Mejor álbum de música urbana

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny
"Underwater" – Fariana
"Naiki" – Nicki Nicole
"MPC (Música Popular Carioca)" – Papatinho
"Elyte" – Yandel

Mejor canción urbana

"XQ Eres Así" – Álvaro Díaz & Nathy Peluso
"DtMF" – Bad Bunny
"La Mudanza" – Bad Bunny
"Cosas Pendientes" – Maluma
"En la City" – Trueno & Young Miko

Mejor álbum de rock

"Legado" – A.N.I.M.A.L.
"A Tres Días de la Tierra" – Eruca Sativa
"Novela" – Fito Páez
"Gigante" – Leiva
"Luna en Obras (En Vivo)" – Marilina Bertoldi

Artistas con más nominaciones

Bad Bunny - 12
Ca7riel & Paco Amoroso - 10
Édgar Barrera - 10
Rafa Arcaute - 8
Natalia Lafourcade - 8
Federico Vindver - 8

