Lunes, 10 de noviembre de 2025
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

noviembre 10, 2025
Por: Arturo McFields
La resolución de 52 puntos y 10 páginas no dijo una sola palabra sobre los más de 2,000 presos políticos en las cárceles de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La CELAC vuelve a fallarle a la democracia. La Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - Unión Europea, hizo un clamor en pro de la dictadura de Cuba y llamó a mantener la zona de paz en favor del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Vergüenza mundial. La resolución de 52 puntos y 10 páginas de la Cumbre CELAC UE no dijo una sola palabra sobre los más de 2,000 presos políticos en las cárceles de Cuba, Nicaragua y Venezuela. No se condenó las desapariciones, los exilios, ni los crímenes de lesa humanidad.

Silencio cobarde y cómplice. La Cumbre CELAC UE tampoco condenó el envió de mercenarios cubanos a Ucrania, la esclavitud moderna de las brigadas médicas o las torturas. No. Al contario suplicaron por el fin del supuesto bloqueo y la no inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Otro diálogo y otros 26 años de tiranía chavista. La CELAC pidió clemencia y diálogo para el régimen de Nicolás Maduro. “Reiteramos nuestra oposición a la amenaza o al uso de la fuerza y a cualquier acción que no sea conforme con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

Un puñado de valientes. En la CELAC Argentina, por instrucción de Javier Milei, junto a delegaciones de El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Panamá, Trinidad y Tobago dijeron no a la mano suave que favorece a la dictadura de Venezuela y los carteles de drogas.

Argentina, El Salvador, Ecuador, Costa Rica y Paraguay dijeron no a la dictadura de Cuba. Nuevamente estos países brillaron en su defensa a la democracia. Nadando contra corriente le dijeron a la CELAC que no serían cómplices de la tiranía de 66 años en el poder.

La dictadura de Venezuela se negó a firmar la resolución de la CELAC UE. A pesar de que se pronunciaron en contra de los bombardeos en el Caribe, el régimen de Nicolás Maduro no logró su objetivo principal: una condena directa contra el gobierno de Estados Unidos.

Gustavo Petro derrotado y humillado. De 60 presidentes (33 latinoamericanos y 27 europeos) solo 9 llegaron. Le dijeron que no. Petro es visto como un presidente desquiciado, ideologizado y altamente tóxico.

La soledad de Gustavo Petro. La izquierda lo abandonó. Claudia Sheinbaum de México, Gabriel Boric de Chile, Yamandú Orsi de Uruguay e incluso los dictadores Ortega, Maduro y Díaz Canel. Ninguno llegó a la Cumbre. Lula de Brasil asistió por un par de horas y luego se marchó.

La Cumbre de la CELAC UE termina con declaraciones liricas y pocas acciones relevantes. El problema principal sigue siendo que la CELAC no es una organización sino un evento, sin sede, sin secretaría general, sin presupuesto y lo que es más grave sin valores democráticos.

