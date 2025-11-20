Presidente de Panamá anuncia que fue invitado por María Corina Machado a recoger el Nobel de la Paz en Noruega

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que viajará a Noruega en diciembre para acompañar a la líder opositora venezolana María Corina Machado, a recibir el Premio Nobel de la Paz.

"He sido invitado por María Corina Machado a acompañarla en Noruega para el otorgamiento del Nobel de la Paz, ojalá pueda estar ella, conversé con ella hace 10 días. Para mí es muy emotiva y muy significativa para Panamá acompañar a esta guerrera".

Dijo que viajará entre el 6 y 7 de diciembre y estará de vuelta en su país el 11. "Lo heré. Tengo que ir a Oslo a acompañar a María Corina que es una gran líder y dirigente a quién yo le deseo el pleno recorbro de su libetad".

El líder del Comité Nobel noruego, Jørgen Watne Frydnes, espera que la nobel de Paz María Corina Machado, viaje a la ciudad de Oslo para recibir el premio el próximo 10 de diciembre.

"Ella misma ha dejado claro que vendrá. Al mismo tiempo, hay que destacar que es un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio", dijo a la televisión pública noruega.

Machado permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024 debido a la ola represiva desatada por las protestas postelectorales. Su última aparición pública se registró en enero de 2025 donde habría sido retenida durante pocas horas por cuerpos de seguridad del régimen.