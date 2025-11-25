NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Cristiano Ronaldo podrá jugar primer partido del Mundial 2026 pese a expulsión

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo busca llegar a 1000 goles en su carrera deportiva - Foto: EFE
El astro portugués fue expulsado durante la derrota 2-0 en Dublín tras dar un codazo al irlandés Dara O'Shea en la espalda. Fue su primera expulsión en 226 partidos con la Selección.

El astro portugués Cristiano Ronaldo podrá disputar los primeros encuentros del Mundial de 2026, luego de que la FIFA le aplicase una sanción parcialmente "en suspenso" el martes tras la tarjeta roja que recibió en las eliminatorias europeas.

El atacante de 40 años fue expulsado durante la derrota 2-0 en Dublín el 13 de noviembre, tras dar un codazo al irlandés Dara O'Shea en la espalda. Fue su primera expulsión en 226 partidos con la Selección.

En consecuencia, la FIFA ha sancionado a Ronaldo con tres partidos, dos de ellos en suspenso, mientras que ya cumplió el tercero de ellos en el encuentro entre Portugal y Armenia del 16 de noviembre, en el que los lusos aseguraron su boleto al torneo de Norteamérica del próximo verano boreal.

"De acuerdo con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, el cumplimiento de los dos partidos restantes queda en suspenso a lo largo de un periodo de prueba de un año", declaró la FIFA en un comunicado entregado a la AFP.

"Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de origen y gravedad similar durante ese periodo de prueba, la suspensión establecida en esta decisión disciplinaria se considerará automáticamente revocada, y los dos partidos restantes deberán cumplirse de forma inmediata en los siguientes partidos oficiales de Portugal", precisó la FIFA.

Ronaldo, el máximo goleador histórico del fútbol masculino de selecciones con 143 dianas, busca el récord de disputar su sexto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

