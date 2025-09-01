NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

septiembre 1, 2025
Por: Arturo McFields
El dragón asiático tiene una profunda y peligrosa presencia en México, que va desde el comercio desigual hasta el tráfico de precursores necesarios para producir el fentanilo que se vende en Estados Unidos.

Por: Arturo McFields Yescas

El Secretario de Estado Marco Rubio visita México esta semana. Los temas en la agenda incluyen la toma de acciones decisivas para desmantelar a los carteles, frenar el tráfico de fentanilo, la migración ilegal, reducir el déficit comercial y contrarrestar la presencia de actores malignos extracontinentales. Aunque no lo mencionan por nombre, China es el principal y más poderoso actor extracontinental en el país azteca.

o

China y el lavado de dinero en México. Un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos destaca que, entre 2020 y 2024, redes chinas de lavado de dinero se vieron involucradas en el manejo de 312 mil millones de dólares.

Las redes chinas de lavado de dinero son globales y omnipresentes. Andrea Gacki, Directora de la Oficina de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) lo dijo así: “Estas redes blanquean fondos para cárteles de la droga con sede en México y participan en otras importantes redes clandestinas de tráfico de dinero dentro de Estados Unidos y en todo el mundo”.

China y la conexión con el fentanilo. En julio pasado se reportó la fuga de Zhi Dong Zhang, un ciudadano chino presuntamente ligado al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJN). El acusado se fugó extrañamente justo un día antes de la solicitud de extradición a Estados Unidos.

Zhi, conocido como Brother Wang, no era un prófugo menor. De acuerdo a las autoridades mexicanas era un actor clave e intermediario en la distribución de químicos para la fabricación de fentanilo y metanfetaminas. Las investigaciones indican que el ciudadano chino realizaba operaciones en Estados Unidos, Latinoamérica, China y Japón.

China, tecnología y espionaje. La empresa de Telecomunicaciones Huawei, prohibida en Estados Unidos y en varios países de Europa por su presunta conexión con espionaje militar y el partido comunista, sigue operando en México. Esta y otras empresas tienen una fuerte presencia en sistemas de puertos, aeropuertos y otras infraestructuras críticas.

Estados Unidos ha mantenido una cruzada contra Huawei por considerar que existen riesgos de espionaje y disrupción. Como resultado Panamá ha reemplazado muchos de sus equipos de telecomunicaciones por tecnología estadounidense y recientemente el gobierno de España canceló un millonario contrato que involucraba a Huawei debido a que activó las alarmas en Washington y Bruselas.

La tecnología satelital. Otro tema que no contribuye a la relación saludable entre México y Estados Unidos es la cooperación espacial satelital con China. Recientemente se informó que la empresa CAS Space lanzó un cohete que puso en órbita los satélites construidos por una empresa mexicana denominada ThumbSat.

Para China el tema espacial no es solamente un tema de simbolismo y poder blando. No. Este es un sector estratégico de seguridad y competencia militar con Estados Unidos. A pesar de que la nación comunista dice que todas sus operaciones son con fines pacíficos y tecnológicos, existe un esquema gubernamental que establece la fusión civil-militar. Toda su tecnología tiene un peligroso propósito dual.

Pekín vende mucho y compra poco a México. Entre enero y junio de este año México exportó 4,592 millones de dólares a China mientras el país asiático vendió 62,127 millones de dólares. Una situación desigual y desventajosa para México pero que también lesiona la relación comercial con su vecino del norte.

China no es amigo de México ni de nadie. La tiranía comunista usa a los países latinoamericanos como peones de su agenda geopolítica y confrontativa con Estados Unidos, mientras quiebra negocios locales e inunda los mercados con productos baratos y de mala calidad.

Ignorar o minimizar las amenazas del dragón asiático en México sería muy ingenuo y no tomar acciones al respecto sería un grave error.

*El autor es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es exalumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.

Temas relacionados:

Marco Rubio

China

Gobierno de México

Departamento del Tesoro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Combatir las drogas o derrocar a Maduro? Omar González analiza el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Antonio Ledezma asegura que el presidente electo Edmundo González "se está preparando" para regresar a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
El USS Sampson en Panamá (AFP)
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro y Nicolás Maduro en 2023 - Foto EFE
Francisco Barbosa

"Si no se hace un frente común de medios de comunicación, pasará lo mismo que en Venezuela": exfiscal Barbosa sobre licitación ordenada por presidente Petro a Canal 1

Gustavo Petro | Foto: EFE
Petro

Presidente Petro afirma que la "Segunda Marquetalia con asiento en Venezuela" estaría detrás del asesinato de Miguel Uribe y que ese grupo junto al ELN esperan una "invasión" de EE. UU.

Pasaporte colombiano - Foto EFE
Colombia

País de la zona Schengen en Europa está analizando pedir visa a los colombianos por graves hechos registrados recientemente

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Ataque aéreo de Rusia en Kiev - Foto: AFP
Ataque a Ucrania

Ataques aéreos de Rusia en Ucrania contra edificios de Reino Unido y la Unión Europea dejan al menos a 15 personas muertas

Christopher Landau - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto de referencia Canva
Diplomáticos

Subsecretario de los Estados Unidos destaca el paisaje de ciudad colombiana y revela historia sobre por qué "es un país muy especial" para él

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia - Foto: Noticias RCN
Epa Colombia

Defensa de 'Epa Colombia' llegó a un acuerdo con el Ministerio de Justicia para trasladar a la influencer a otra prisión en Bogotá para salvaguardar su seguridad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano