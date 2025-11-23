NTN24
Domingo, 23 de noviembre de 2025
Domingo, 23 de noviembre de 2025
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anotó este domingo un gol de chilena idéntico al que muchos consideran el mejor de su carrera y se acerca a los 1.000

noviembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Chilena de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr. (AFP)
Chilena de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr. (AFP)
Ronaldo recibió un centro desde la derecha y, de espaldas al arco, se elevó para rematar de chilena en dirección al arco rival.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo anotó este domingo un gol de chilena muy parecido, por no decir que idéntico, al que marcó con el Real Madrid en abril de 2018 en un partido de la Champions League ante Juventus y que muchos consideran como el mejor de su carrera.

Ronaldo recibió un centro desde la derecha y, de espaldas al arco, se elevó para rematar de chilena en dirección al arco rival.

La jugada ha despertado todo tipo de comentarios entre los aficionados que, en desbandada, se acordaron del gol del portugués de hace más de siete años. La nueva anotación ha despertado la admiración de los hinchas pues sucede a los 40 años del astro portugués.

o

El luso, cabe recordar, tenía 33 años cuando anotó aquel memorable gol ante Juventus. Este domingo, con más edad sobre su espaldas, replicó la jugada.

Cristiano Ronaldo pasa los últimos momentos de su destacada carrera en el club saudí del Al-Nassr al que llegó en diciembre de 2022 días después del Mundial de Qatar.

Desde su arribo a Arabia Saudita, Ronaldo no ha parado de marcar goles pese a que muchos lo daban por retirado a esta edad.

De hecho, en Arabia Saudita ha logrado llegar a los 954 goles de su carrera por lo que muchos estiman que podría alcanzar la cifra de los 1.000 antes del retiro si se lo permite su estado físico que ha probado, de momento, estar en óptimas condiciones.

El palmarés del portugués en su carrera incluye cinco Champions League, que obtuvo con el Manchester United, en una ocasión, y con el Real Madrid, cuatro veces, así como La Eurocopa de 2016 y la UEFA Nations League que ganó con Portugal en dos ocasiones, en 2019 y 2025.

o

El Campeonato Mundial de Clubes lo ganó, entre tanto, cuatro veces: una con el Manchester United y tres con el Real Madrid.

Ronaldo también ha levantado en siete oportunidades títulos de liga. Ganó tres veces la Premier League con el Manchester, dos veces LaLiga con el Real Madrid y dos veces la Seria A con el Juventus.

El astro portugués tiene como gran objetivo el Mundial de 2026 al que su selección se clasificó y en el que será una de las favoritas.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Al-Nassr

Fútbol europeo

Futbolistas

Selección de Portugal

Arabia Saudita

Real Madrid

Gol del Real Madrid

Juventus

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No se puede tratar a Venezuela como una democracia”: Experto sobre idea de Petro de un gobierno compartido en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Deportes

Ver más
Hay un par de equipos interesados en Jhon Arias - Foto: AFP
Jhon Arias

Estos son los equipos que buscarían fichar al volante colombiano Jhon Arias quien no ha podido exponer su máximo nivel en Inglaterra

Carlos Alcaraz | Foto: EFE
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz prioriza la temporada de 2026 y se baja de la Copa Davis por molestias físicas: "La recomendación médica es no competir"

Lionel Messi cerca de un nuevo récord en su carrera deportiva - Foto: AFP
Lionel Messi

Lionel Messi, cada vez más cerca de alcanzar un nuevo récord en su carrera deportiva

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Perkins Rocha, abogado retenido por el régimen de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

"Se le está haciendo un juicio sin defensa": esposa e hijo de Perkins Rocha revelan nuevos detalles de la detención del preso político

Capitolio de Washington DC (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Senado de EE. UU. aprueba proyecto de ley para poner fin al cierre del Gobierno y pasa a la Cámara de Representantes

Gustavo Petro se pronunció tras el nuevo ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Pacífico - Foto: AFP
Colombia

Gustavo Petro aseguró que viajará a Nueva York a reunión de la ONU pese a sanciones de Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Intervención en Venezuela

“Trump no va a atacar a Venezuela, sino a los carteles del narcotráfico que operan en el país”: Militar retirado venezolano

Hay un par de equipos interesados en Jhon Arias - Foto: AFP
Jhon Arias

Estos son los equipos que buscarían fichar al volante colombiano Jhon Arias quien no ha podido exponer su máximo nivel en Inglaterra

Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
Petro en Lista Clinton

Presidente Petro asegura que Verónica Alcocer no puede volver a Colombia tras sanciones de Estados Unidos

Avión comercial (Canva)
Aerolíneas

La Aerocivil de Colombia dice que está tomando medidas tras "aviso de seguridad sobre zona aérea cerca de Venezuela"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre