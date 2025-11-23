Cristiano Ronaldo anotó este domingo un gol de chilena idéntico al que muchos consideran el mejor de su carrera y se acerca a los 1.000

El delantero portugués Cristiano Ronaldo anotó este domingo un gol de chilena muy parecido, por no decir que idéntico, al que marcó con el Real Madrid en abril de 2018 en un partido de la Champions League ante Juventus y que muchos consideran como el mejor de su carrera.

Ronaldo recibió un centro desde la derecha y, de espaldas al arco, se elevó para rematar de chilena en dirección al arco rival.

La jugada ha despertado todo tipo de comentarios entre los aficionados que, en desbandada, se acordaron del gol del portugués de hace más de siete años. La nueva anotación ha despertado la admiración de los hinchas pues sucede a los 40 años del astro portugués.

VEA TAMBIÉN Cristiano Ronaldo y Donald Trump comparten imágenes pasándose un balón de cabecita y jugando fútbol alrededor del escritorio de la Oficina Oval o

El luso, cabe recordar, tenía 33 años cuando anotó aquel memorable gol ante Juventus. Este domingo, con más edad sobre su espaldas, replicó la jugada.

Cristiano Ronaldo pasa los últimos momentos de su destacada carrera en el club saudí del Al-Nassr al que llegó en diciembre de 2022 días después del Mundial de Qatar.

Desde su arribo a Arabia Saudita, Ronaldo no ha parado de marcar goles pese a que muchos lo daban por retirado a esta edad.

De hecho, en Arabia Saudita ha logrado llegar a los 954 goles de su carrera por lo que muchos estiman que podría alcanzar la cifra de los 1.000 antes del retiro si se lo permite su estado físico que ha probado, de momento, estar en óptimas condiciones.

El palmarés del portugués en su carrera incluye cinco Champions League, que obtuvo con el Manchester United, en una ocasión, y con el Real Madrid, cuatro veces, así como La Eurocopa de 2016 y la UEFA Nations League que ganó con Portugal en dos ocasiones, en 2019 y 2025.

VEA TAMBIÉN "Ves demasiadas películas": Cristiano Ronaldo tras hipotético escenario que un periodista le describió sobre el Mundial 2026 o

El Campeonato Mundial de Clubes lo ganó, entre tanto, cuatro veces: una con el Manchester United y tres con el Real Madrid.

Ronaldo también ha levantado en siete oportunidades títulos de liga. Ganó tres veces la Premier League con el Manchester, dos veces LaLiga con el Real Madrid y dos veces la Seria A con el Juventus.

El astro portugués tiene como gran objetivo el Mundial de 2026 al que su selección se clasificó y en el que será una de las favoritas.