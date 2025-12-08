NTN24
Lunes, 08 de diciembre de 2025
Ecuador

13 reclusos murieron en una cárcel de Ecuador plagada de violencia: ya son 44 decesos a causa de la violencia en el último mes

diciembre 8, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Cárcel en Ecuador (AFP)
Trece reclusos murieron el fin de semana en una prisión de Ecuador en la que se registraron 44 muertes a causa de la violencia en el último mes, informaron las autoridades el lunes.

Las muertes ocurrieron el domingo en una prisión de la ciudad costera de Machala, en el suroeste del país, y ahora están bajo investigación.

La autoridad penitenciaria estatal SNAI dijo en un comunicado que los cuerpos fueron encontrados por la policía después de "la detonación de un artefacto explosivo" fuera de la prisión.

Según informes de medios locales, las muertes fueron resultado de asfixia.

La explosión, ocurrida a unos 100 metros de la prisión, fue causada por un dron utilizado para distraer a los guardias de la prisión, según los informes.

SNAI dijo que se estaban realizando autopsias y "procedimientos de rutina" para determinar las causas de la muerte.

Treinta y un reclusos murieron en la misma prisión el mes pasado, muchos por asfixia, tras un motín armado mortal. A finales de septiembre, otros 14, incluido un guardia penitenciario, murieron en otro enfrentamiento armado allí.

Las matanzas son comunes en las cárceles ecuatorianas, que se han convertido en centros de operaciones de bandas rivales del narcotráfico. Periódicamente, imágenes de cuerpos mutilados o quemados en sus cárceles se viralizan en redes sociales.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 663 presos han muerto a causa de la violencia dentro de las cárceles ecuatorianas desde 2020.

El presidente Daniel Noboa aboga por una política de mano dura contra el crimen organizado, similar a la de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, y en 2024 declaró al país en estado de conflicto armado interno para enfrentar a los cárteles.

