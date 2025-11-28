La CPI sigue recabando información sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano desde el año 2014 continúa en curso, la Corte Penal Internacional (CPI) informó que continúan recabando información.

Francisco González Centeno, funcionario de la CPI difundió un video este viernes explicando que en septiembre de 2025 la Presidencia del juzgado internacional aceptó la solicitud de Khan de apartarse de la investigación, tras una instrucción de la Sala de Apelaciones.

"El hecho de que el Fiscal se haya excusado no tiene ningún impacto en la investigación en sí ni en otras actividades de la Fiscalía sobre la situación en Venezuela, que continúan bajo la dirección del fiscal adjunto Niang", aclaró.

Detalló que los fiscales adjuntos están plenamente facultados para atender el proceso, conforme a lo establecido en el estatuto de Roma.

La investigación se centra en la recopilación de pruebas sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por actores del régimen venezolano, en un procedimiento que se mantiene bajo estricta confidencialidad para preservar su integridad.