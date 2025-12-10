NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Gustavo Petro

Presidente de Colombia pidió "amnistía" y "un gobierno de transición" para Venezuela

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto: AFP
Las palabras de Petro llegaron justo en medio de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado, el cual recibió su hija Ana Corina Sosa.

Este miércoles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que es momento de que “una amnistía general” y un “gobierno de transición en Venezuela”.

El mandatario colombiano empezó diciendo desde su cuenta en la red social de X que “el gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática”.

“Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes”, agregó.

Petro también señaló que “es una amnistía general no extender la cárcel” y sugirió una “transición” que incluya a todos los venezolanos.

“Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas”, puntualizó el líder de Pacto Histórico.

Petro también criticó la presión de Estados Unidos sobre Venezuela y la amenaza de una intervención militar en territorio venezolano por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas.

“La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros no por retóricas vacías no por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, sentenció.

Ana Corina, hija de la galardonada, fue quien recogió en su lugar el Nobel en Noruega con un emotivo discurso contra la "dictadura brutal", pues su madre no pudo llegar a tiempo a la ceremonia.

