Analista expone los cuatro temas que Marco Rubio trataría con Claudia Sheinbaum en México, incluido acciones contra cárteles de la región

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el analista político Juan María Naveja adelantó los puntos más relevantes que podrían discutirse durante la próxima visita del secretario de Estado Marco Rubio a México.

Para Naveja la visita se dará con “la espada desenvainada” y en un contexto geopolítico cada vez más tenso.

De acuerdo con el analista, Rubio abordará al menos cuatro temas centrales en su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum: acciones rápidas contra los cárteles, la migración, el flujo comercial relacionado con el fentanilo y la situación con Venezuela.

Sobre este último punto, Naveja señaló que “por supuesto que Venezuela, más con la movilización que se está dando de naves estadounidenses en las aguas del Caribe, podría ser uno de los temas”.

Además, subrayó que Washington podría llegar con pruebas documentales que involucren vuelos no esclarecidos provenientes de Venezuela.

“Y los documentos que debe tener el gobierno de Estados Unidos, por lo menos dos vuelos de un avión de Conviasa, que no se supo a qué llegó a México, a qué llegó al aeropuerto Felipe Ángeles”, afirmó.

Respecto a las prioridades de la gira, Naveja recalcó: “Los cuatro temas serán la acción rápida contra los cárteles, el tema de la migración, para también tratar el flujo comercial y el asunto del fentanilo”.

El analista también desestimó que en la agenda esté incluido el tema de un nuevo convenio de seguridad con México.

Finalmente, explicó por qué Rubio eligió México como el primer destino de su gira por América Latina, antes que Ecuador: “Porque Estados Unidos tiene muy claro el vínculo de los cárteles mexicanos, con los cárteles ecuatorianos”.