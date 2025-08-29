NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Viernes, 29 de agosto de 2025
La Tarde

Analista expone los cuatro temas que Marco Rubio trataría con Claudia Sheinbaum en México, incluido acciones contra cárteles de la región

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En el programa La Tarde de NTN24, el analista político Juan María Naveja desglosó los temas que podrían marcar la agenda de Marco Rubio en el país norteamericano.

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el analista político Juan María Naveja adelantó los puntos más relevantes que podrían discutirse durante la próxima visita del secretario de Estado Marco Rubio a México.

o

Para Naveja la visita se dará con “la espada desenvainada” y en un contexto geopolítico cada vez más tenso.

De acuerdo con el analista, Rubio abordará al menos cuatro temas centrales en su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum: acciones rápidas contra los cárteles, la migración, el flujo comercial relacionado con el fentanilo y la situación con Venezuela.

Sobre este último punto, Naveja señaló que “por supuesto que Venezuela, más con la movilización que se está dando de naves estadounidenses en las aguas del Caribe, podría ser uno de los temas”.

Además, subrayó que Washington podría llegar con pruebas documentales que involucren vuelos no esclarecidos provenientes de Venezuela.

“Y los documentos que debe tener el gobierno de Estados Unidos, por lo menos dos vuelos de un avión de Conviasa, que no se supo a qué llegó a México, a qué llegó al aeropuerto Felipe Ángeles”, afirmó.

Respecto a las prioridades de la gira, Naveja recalcó: “Los cuatro temas serán la acción rápida contra los cárteles, el tema de la migración, para también tratar el flujo comercial y el asunto del fentanilo”.

El analista también desestimó que en la agenda esté incluido el tema de un nuevo convenio de seguridad con México.

o

Finalmente, explicó por qué Rubio eligió México como el primer destino de su gira por América Latina, antes que Ecuador: “Porque Estados Unidos tiene muy claro el vínculo de los cárteles mexicanos, con los cárteles ecuatorianos”.

Temas relacionados:

La Tarde

Claudia Sheinbaum

Marco Rubio

América Latina

México

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Qué es el Cartel de los Soles, grupo liderado por el régimen de Maduro que fue designado como terrorista por Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Analista expone los cuatro temas que Marco Rubio trataría con Claudia Sheinbaum en México, incluido acciones contra cárteles de la región

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Petro teme a una eventual caída de Maduro”: analistas sobre los recientes comentarios del presidente de Colombia en relación al despliegue militar estadounidense

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
Paro minero en Boyacá y Cundinamerca - Foto RCN
Paro Colombia

Un grupo de mineros bloqueó varias carreteras de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca: fue cancelada etapa de la Vuelta a Colombia

120.000 jóvenes reunidos en San Pedro por su Jubileo – Foto: EFE
Iglesia Católica

"Las palabras conmueven, pero los testimonios arrastran": Sacerdote Fray Marcos García sobre el Jubileo de los Jóvenes

Visa estudiantil revocada - Foto de referencia Canva
Departamento de Estado de Estados Unidos

⁠El motivo por el que Estados Unidos revocó más de 6.000 visas de estudiantes, según el Departamento de Estado

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Paro minero en Boyacá y Cundinamerca - Foto RCN
Paro Colombia

Un grupo de mineros bloqueó varias carreteras de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca: fue cancelada etapa de la Vuelta a Colombia

120.000 jóvenes reunidos en San Pedro por su Jubileo – Foto: EFE
Iglesia Católica

"Las palabras conmueven, pero los testimonios arrastran": Sacerdote Fray Marcos García sobre el Jubileo de los Jóvenes

Visa estudiantil revocada - Foto de referencia Canva
Departamento de Estado de Estados Unidos

⁠El motivo por el que Estados Unidos revocó más de 6.000 visas de estudiantes, según el Departamento de Estado

Pasaportes / FOTO: Captura de pantalla
Visa

¿Por qué Estados Unidos perdió el primer lugar en el ranking de los pasaportes más poderosos?

Nicki Nicole, cantante y compositora argentina, junto a Lamine Yamal, futbolista español - Foto: EFE
Lamine Yamal

Lamine Yamal habría formalizado noviazgo con cantante argentina que le lleva siete años

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Recompensa por Maduro

Carteles de recompensas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello aparecen sorpresivamente en el centro de Madrid, España

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional y Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
CPI

CPI ordena al fiscal Karim Khan se aparte del caso Venezuela por "conflicto de interés"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano