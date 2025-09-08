NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

septiembre 8, 2025
Por: Arturo McFields
Lo que sea que Estados Unidos quiera hacer con Maduro tiene que hacerlo rápido y con contundencia. Sin vacilaciones. Sin darle tiempo de reagruparse y recomponer la narrativa. El tiempo es el mejor aliado de los tiranos.

Hay un cambio de paradigma. Estados Unidos ha manifestado que está en una lucha sin cuartel contra las drogas. No importa lo que diga Naciones Unidas, ellos garantizarán el combate al narcotráfico y la aniquilación de los traficantes. Los tiempos de interdicciones, sanciones y detenciones han quedado atrás.

El dictador de Venezuela tiene miedo, pero está dispuesto a jugar al límite. La destrucción de una embarcación de drogas fue un tiro de gracia para el chavismo. Políticos inescrupulosos, analistas y hasta defensores de derechos humanos han saltado a condenar el hecho, olvidando que Maduro es un criminal. Un victimario y no la víctima.

El chavismo y su estrategia suicida. El dictador envió dos artillados F-16 a sobrevolar cerca de los poderosos barcos de la naval estadounidense. Los buques destructores tienen capacidad de ataques nucleares y kinéticos. ¿Maduro esta totalmente loco o tiene una maniobra fría y bien calculada?

El dictador necesita ganar tiempo y legitimidad. Cambiar la narrativa, mostrarse como un valiente guerrero y defensor de la soberanía nacional. Esta urgido por enviar un mensaje unificador a las desmoralizadas y divididas tropas militares que hasta el momento lo acompañan, gracias a los controles de inteligencia cubana que son el poder tras el trono.

Maduro necesita enviar un mensaje a China y Rusia. Requiere demostrar que no está arrinconado ni amilanado. Necesita exhibir que sus leales siguen dispuestos a dar una batalla larga y temeraria. Si es así, las potencias extracontinentales podrían reconsiderar un posible apoyo. De lo contrario no correrán ningún riesgo. Le aplicarán la misma fórmula de Siria o Irán. Apoyos de comunicados o meros simbolismos.

El mensaje a Estados Unidos. El autócrata de Miraflores quiere demostrar, falsamente, que este será un conflicto costoso y complejo, al estilo Vietnam o Afganistán. Maduro sabe que la base MAGA de Trump se opone totalmente a estas guerras y prefieren las batallas rápidas, estridentes y sin botas en el terreno al estilo Operación Martillo de Medianoche en Irán.

Maduro es un criminal resiliente y solo saldrá de Venezuela con acciones irrevocablemente devastadoras. Quizás tenga menos carisma y menos petrodólares que Chávez, pero tiene más habilidad para el mal. Sobrevivió al aislamiento de 50 países, la pandemia del COVID, la crisis económica y el primer gobierno de Trump. Ahora intenta repetir la hazaña, pero todo indica que no contará con la misma suerte.

El tiempo favorece a los dictadores. Lo que sea que Estados Unidos quiera hacer con Maduro tiene que hacerlo rápido y con contundencia. Sin vacilaciones. Sin darle tiempo al tirano de reagruparse y recomponer la narrativa.

Establecer al gobierno legítimo ganador de las elecciones. La lucha contra el cartel de Los Soles debe terminar con el reconocimiento total de los ganadores de las elecciones del 28 de julio de 2024. Sin arreglos petroleros o concesiones a los miembros del cartel. Con una Venezuela segura y próspera.

Cualquiera que fuese el escenario, una extracción rápida o un bombardeo de precisión quirúrgica, Maduro tiene sus días contados. Los dictadores no son eternos y tienen fecha de caducidad. El tiempo del cambio para Venezuela ha llegado. La libertad es la única opción y las decisiones firmes la única alternativa.

Temas relacionados:

Arturo McFields

Régimen de Maduro

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Nicolás Maduro/ Aviones de combate F-35 - Fotos AFP de referencia
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Es una señal para Petro si sigue en esa línea de apoyar al Cartel de los Soles”: Antonio de la Cruz sobre advertencia de Trump de “derribar” aviones venezolanos

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

TPS | Foto: AFP
TPS

Juez federal de Estados Unidos bloqueó decisión de Trump de poner fin al TPS para migrantes venezolanos y haitianos

Más de Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Planeta Tierra desde el espacio - Foto: Canva
Astronomía

Astronauta capta deslumbrante viaje por el espacio orbitando la Tierra desde Europa hasta Asia

Tom Hanks y Jim Lovell- AFP
Tom Hanks

La emotiva despedida de Tom Hanks, quien interpretó a Jim Lovell en la película 'Apolo 13', luego del fallecimiento del reconocido astronauta de la NASA

Salomón Rondón/ Dayro Moreno - Fotos AFP
Copa Mundial del Fútbol

Cuenta oficial del Mundial celebra convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia y de Salomón Rondón a La Vinotinto

Iceberg desintegrándose | Foto Canva
Antártida

"Realmente está llegando a su fin": Científicos advierten que el iceberg más grande del mundo se está desintegrando rápidamente

Nicolás Maduro/ Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro

"El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen", Petro propone a EE. UU. y Venezuela destruir la Junta del Narcotráfico

Romano Floriani Mussolini - AFP
Fútbol

Equipo de fútbol italiano subió al primer puesto en la tabla de posiciones de la Serie A en el debut del bisnieto de Mussolini

Carlos A. Giménez, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Gustavo Petro acaba de firmar su sentencia": congresista estadounidense critica declaraciones del presidente colombiano sobre el Cartel de los Soles

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal