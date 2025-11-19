Gobierno de Colombia asegura que Maduro "podría aceptar" renunciar al poder si no es perseguido o enviado a prisión

El Gobierno de Colombia aseguró que Maduro "podría aceptar" renunciar al poder si se le garantiza que no será perseguido ni enviado a prisión, según reveló Bloomberg a partir de las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio.

La propuesta de transición circula en ámbitos diplomáticos de Washington, Caracas y otras capitales como una alternativa frente al aumento de la presión militar estadounidense en el Caribe.

Bloomberg reportó que Villavicencio afirmó que Maduro estaría dispuesto a apartarse para que un tercero encabece un gobierno temporal que organice elecciones "legítimas".

Sin embargo, el régimen venezolano no ha dado señales públicas de considerar esa opción, y su Ministerio de Información no respondió a las consultas del medio estadounidense.

Villavicencio agregó que Petro no ha hablado directamente con Maduro, aunque su equipo mantiene comunicación con diplomáticos venezolanos, indicó Bloomberg.

Este escenario ocurre mientras las relaciones entre Petro y Washington atraviesan una fuerte crisis, un elemento que, según analistas citados por el mismo medio, debilita la capacidad del gobierno colombiano para actuar como mediador en la situación del país vecino.

El informe también señala que la expectativa de un posible "plan de salida segura" para Maduro impulsó los bonos venezolanos y de la petrolera estatal, que alcanzaron su nivel más alto en seis años.

Entretanto, varios líderes alrededor del mundo han pedido nuevas elecciones en Venezuela tras unos comicios de 2024 ampliamente denunciados como fraudulentos.

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe desde agosto, alimentando temores sobre un eventual ataque contra el régimen venezolano.

Villavicencio advirtió que una intervención podría provocar una nueva ola migratoria y recordó que Colombia ya acoge a casi tres millones de venezolanos, de acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) citadas por Bloomberg.

El presidente estadounidense, Donald Trump, por su parte, ha advertido sobre atacar objetivos de los carteles de Venezuela, Colombia y México, mientras las fuerzas estadounidenses siguen atacando embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental presuntamente vinculadas al narcotráfico desde septiembre.