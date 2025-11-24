NTN24
La grave confusión del Real Madrid en homenaje a Diogo Jota y a su hermano: el hecho generó burlas e indignación

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
La equivocación, que ha generado indignación en el mundo del futbol, ocurrió durante la proyección de un video en homenaje a los fallecidos durante el último año.

El Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, pidieron disculpas por un inesperado error en un vídeo proyectado en la Asamblea General Ordinaria del club.

La equivocación, que ha generado indignación en el mundo del futbol, ocurrió cuando entre las personalidades fallecidas confundieron al jugador del Elche, André Silva, con el hermano de Diogo Jota.

"El Real Madrid C.F. pide disculpas al Elche C.F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido", publicó el club en su cuenta oficial en 'X'.

Además de la disculpa del Real Madrid, el presidente de la entidad, Florentino Pérez, también se pronunció al respecto.

“Se ha cometido un error en el obituario del video institucional, cuando ha salido la imagen del jugador del Liverpool, Diogo Jota. Junto a él, en vez de la imagen de su hermano, André Silva, que también falleció en el mismo accidente, ha aparecido por error la del jugador del Elche, André da Silva. Pedimos disculpas tanto al jugador André da Silva, pero ha sido un error humano y lo quiero decir inmediatamente”, indicó.

El incidente desató rápidamente críticas e incluso burlas en redes sociales por parte de los aficionados.

“Supongo que es una forma de asegurarnos de que todos conozcan a André da Silva ahora”, “Debería disculparse con la familia Jota. ¿Cómo es posible que un club del tamaño del Real Madrid cometa ese error?” y “El administrador y el equipo gráfico no están atentos a los detalles”, afirmaron algunos de los internautas.

El Real Madrid rendía un emotivo homenaje a Diogo Jota, jugador del Liverpool, y a su hermano, André Silva, quienes fallecieron un accidente automovilístico el pasado 3 de julio.

Según la Guardia Civil, el delantero del Liverpool y su hermano André, también futbolista profesional en la segunda división portuguesa, ya habían fallecido cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar del incidente.

Jota llegó al Liverpool en 2020 y, desde entonces, jugó un papel central en los éxitos del equipo británico en los últimos años, compartiendo de los mismos junto a su compañero Luis Díaz.

A través de la red social X, el internacional portugués había anunciado hace unos días que se había casado el 22 de junio y compartió fotos de la ceremonia.

