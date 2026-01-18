La DEA estaría detrás de Delcy Rodríguez desde 2018 como "objetivo prioritario", según registros obtenidos por la agencia AP

Luego de la captura de Nicolás Maduro, tras la operación estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez asumió como nueva cabeza del régimen venezolano.

Dos semanas después de la caída de Maduro, la administración de Donald Trump mantiene la presión sobre Delcy Rodríguez, aunque con una comunicación fluida, según ha señalado el mismo mandatario.

En las últimas horas se conoció que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha estado detrás de Rodríguez, incluso desde el 2018, cuando asumió como segunda al mando del régimen después de Nicolás Maduro.

La agencia Associated Press reveló que tuvo acceso a documentos que dan cuenta del seguimiento de la DEA sobre Delcy Rodríguez por su rol en el régimen.

El seguimiento sobre la nueva cara del régimen autoritario califica a Rodríguez como “objetivo prioritario” para la DEA, etiqueta que se le impone a aquellos con “impacto significativo” en el tráfico de drogas.

AP sostuvo que la DEA tiene un archivo “detallado” de Delcy Rodríguez en el que se evidencian acusaciones de su entorno cercano por narcotráfico y contrabando de oro. A su vez, aparece en registros de acusaciones contra Alex Saab, señalado testaferro de Maduro y arrestado en Estados Unidos en 2020.

Incluso, en uno de los documentos, un informante de la DEA señala a la sucesora de Maduro de lavar dinero a través de hoteles fachada en Isla Margarita.

Pese al seguimiento de la DEA sobre Delcy Rodríguez, el gobierno de Donald Trump no la ha acusado directamente de narcotráfico como sí lo ha hecho con varios funcionarios del régimen venezolano como Diosdado Cabello. No obstante, los registros de la agencia de drogas estadounidense revelados por AP señalarían que se encuentra en el radar por delitos relacionados.